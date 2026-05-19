«Какая Волочкова без танца?»: балерина проигнорировала запреты врачей после операции

19 мая 2026, 16:20

Волочкова призналась, что продолжает танцевать вопреки запретам врачей

Балерина Анастасия Волочкова продолжает танцевать после операции по замене тазобедренного сустава в немецкой клинике, несмотря на запреты врачей. Об этом она сама сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.





По словам экс-примы Большого театра, медики запретили ей надевать пуанты и выходить на сцену. Она должна была еще три месяца делать упражнения и ждать заживления.

«Какая Волочкова без танца и репетиций? Я всячески начала нарушать предписания врачей. <…> Танцевальные номера сами себя не сделают», — призналась балерина.

«Я не расстраиваюсь и просто продолжаю пахать, потому что знаю, ради чего все эти жертвы. Простые зеваки могут все что угодно говорить и злорадствовать, но вся их желчь — из-за зависти», — заключила она.