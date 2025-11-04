«Без тебя я даже пять минут тоскую»: Хмельницкая плачет по Кеосаяну на 40-й день после его смерти

04 ноября 2025, 20:19

Хмельницкая плачет и тоскует по Кеосаяну спустя 40 дней после его смерти

Алёна Хмельницкая (фото: Telegram @Alyonakhmelnitskaya8)

4 ноября исполнилось 40 дней со дня смерти режиссёра Тиграна Кеосаяна, и его близкие по-прежнему тяжело переживают утрату.