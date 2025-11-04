«Без тебя я даже пять минут тоскую»: Хмельницкая плачет по Кеосаяну на 40-й день после его смерти
4 ноября исполнилось 40 дней со дня смерти режиссёра Тиграна Кеосаяна, и его близкие по-прежнему тяжело переживают утрату.
Бывшая супруга артиста, актриса Алёна Хмельницкая, впервые за долгое время вышла на связь в соцсетях. Она опубликовала фото, на котором попыталась скрыть заплаканные глаза за тёмными очками, и сопроводила снимок песней Леонида Агутина «Тоскую» с фразой: «Потому что без тебя я даже пять минут тоскую». Судя по всему, боль утраты для актрисы, родившей режиссёру двух дочерей, остаётся свежей.
Вдова Кеосаяна Маргарита Симоньян также почтила память мужа, написав: «Сегодня 40 дней, как нет с нами Тиграна».
Журналистка напомнила поклонникам о последней работе режиссёра – фильме «Семь дней Петра Семёныча», над которым он трудился до болезни.
Напомним, Тигран Кеосаян скончался в ночь с 25 на 26 сентября в возрасте 59 лет. У него давно были проблемы с сердцем – режиссёр перенёс два инфаркта и клиническую смерть. С конца декабря 2024 года он находился в коме и так и не пришёл в сознание.
