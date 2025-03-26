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В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк – что получат её дети, мать и Чернышев

В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Родственники могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных, сообщила нотариус Марина Щирская в беседе с РИА Новости.
У звезды сериала «Моя прекрасная няня» осталось трое детей, супруг Пётр Чернышов и мама Валентина Борисовна. При этом, если даже Заворотнюк оставила завещание, то свою долю в любом случае получат её младшая дочь Мила, поскольку она несовершеннолетняя, и мать, которая уже достигла пенсионного возраста.

Также уточняется, что судов за имущество ждать не стоит, поскольку всю крупную недвижимость Заворотнюк раздала ещё при жизни. Так, старшим дочери и сыну досталась её квартира в Москве, стоимость которой оценивается в 60 млн рублей, маме и младшей дочери – загородный дом, где провела последние годы актриса, а Чернышеву отписали апартаменты в столице.

Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая 2024 года. Актриса скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

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*запрещён в РФ
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Три романа и тайна отцовства: от кого звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина на самом деле родила дочь Марию
26 марта 2025, 12:29

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

Лариса Голубкина ворвалась в мир кино триумфально — после выхода «Гусарской баллады» вся страна знала её в лицо. Однако саму артистку внезапная популярность скорее напугала, чем порадовала. С детства она мечтала быть певицей, но судьба распорядилась иначе.
Личная жизнь Голубкиной тоже была непростой. Ей приписывали романы с самыми разными мужчинами — от советских знаменитостей до мировых звёзд, таких как Ален Делон. Однако самым важным и обсуждаемым союзом в её жизни стал брак с любимцем публики Андреем Мироновым. «Радио 1» расскажет о личной жизни Голубкиной и о тайне рождения её дочери Марии.

Детство и юность Ларисы Голубкиной: от мечты к великому кино


Лариса Голубкина родилась в Москве в 1940 году. Её отец был педагогом, но решил связать свою жизнь с военной службой и дослужился до полковника. А мама Ларисы после рождения дочери оставила работу и посвятила себя семье.

С раннего детства Лариса проявляла творческие способности. Её любовь к музыке была настолько сильна, что, казалось, она сначала научилась петь, а уже потом говорить. Девочка мечтала о карьере оперной певицы, но её отец считал искусство несерьёзной профессией. По его настоянию Лариса посещала лекции на биологическом факультете, но втайне продолжала заниматься вокалом и поступила в музыкальное училище. Когда об этом узнал отец, в семье разразился настоящий скандал.

Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды простились с Ларисой Голубкиной
Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды простились с Ларисой Голубкиной

Закончив училище, Лариса неожиданно для себя самой решила, что недостаточно хорошо поёт, и поступила в ГИТИС. Будто сама судьба подталкивала её на этот путь. В 1962 году, когда она ещё училась в театральном институте, ей предложил роль сам Эльдар Рязанов. Так на экраны вышла «Гусарская баллада» — фильм, сделавший её знаменитой. Голубкина исполнила в нём все трюки самостоятельно, а также дебютировала не только как актриса, но и как певица.

Лариса Голубкина (фото: кадр из фильма «Гусарская баллада»)

Однако даже ошеломительный успех не развеял её сомнения. Голубкина всегда относилась к актёрской профессии без особых амбиций и считала, что если бы не этот фильм, зрители могли бы никогда о ней не узнать. Тем не менее после выхода картины её популярность была настолько велика, что даже отец пересмотрел своё отношение к профессии дочери.

Голубкина всегда была очень критична к своей актёрской игре, а к выбору ролей подходила с осторожностью.

Личная жизнь Ларисы Голубкиной: брак с Мироновым и тайна отцовства


Личная жизнь Ларисы Голубкиной была столь же насыщенной, как и её карьера. Её первым серьёзным увлечением стал сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Они прожили вместе пять лет, но официально так и не поженились. Именно его долгие годы считали отцом её дочери Марии. Однако сам Николай позднее заявил, что это не так. Он утверждал, что Мария родилась от другого мужчины — директора «Мосфильма» Владимира Досталя, но и тот отрицал отцовство.

Мария Миронова поддержала не проронившую ни слезинки Марию Голубкину на похоронах её матери
Мария Миронова поддержала не проронившую ни слезинки Марию Голубкину на похоронах её матери

По слухам, у Голубкиной также был роман с Алексеем Баталовым, и некоторые считали, что именно он мог быть отцом ребёнка. Эти сплетни преследовали Ларису Ивановну и её дочь годами. История запутывалась ещё больше после брака Голубкиной с Андреем Мироновым. Их союз был одним из самых обсуждаемых в СССР. Принято считать, что Лариса увела актёра из семьи, но на самом деле на тот момент он уже расстался с Екатериной Градовой.

Миронов добивался Голубкиной почти десять лет, и когда они наконец поженились в 1976 году, он удочерил её дочь и дал ей свою фамилию. Однако, чтобы избежать путаницы в школе, где училась родная дочь Андрея от первого брака, мать Миронова настояла на том, чтобы девочка осталась Голубкиной. Сам Андрей Александрович относился к приёмной дочери с большой любовью. Несмотря на слухи и споры о её происхождении, он занимался её воспитанием и души не чаял в наследнице.

Андрей Миронов (фото: РИА Новости / Александр Гладштейн)

Лариса Ивановна называла свой брак с Мироновым сложным, но счастливым. Она не стремилась к славе, не искала поводов для ссор и просто жила рядом с любимым человеком. Однако их семейная жизнь была далека от идеальной. Миронов любил шумные вечеринки, а Лариса — тишину. После смерти мужа Голубкина переживала тяжёлую утрату. Со временем она всё больше уходила в себя, редко появлялась на публике и почти не давала интервью. В последние годы она жила очень замкнуто, а после 2020 года и вовсе исчезла из публичного пространства.

Окончательное раскрытие семейной тайны


Годы спустя Мария Голубкина наконец поставила точку в вопросе своего происхождения. В 2024 году она официально заявила, что действительно является биологической дочерью Андрея Миронова. В советское время её родители не раскрывали этот факт, поскольку у Андрея уже была старшая дочь Мария от Екатерины Градовой, и это могло вызвать лишние обсуждения.

«Я всегда носила отчество Андреевна», — отметила Мария.

Она также подчеркнула, что её отец защищал её от нападок со стороны фанаток и относился к ней с бесконечной заботой. Что касается отношений между двумя Мариями — Голубкиной и Мироновой, — вопреки слухам, вражды между ними никогда не было. Напротив, их судьбы во многом оказались схожими.

Прощание с Ларисой Голубкиной


Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. 25 марта актрису похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

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«Его будут очень много снимать»: Алексей Учитель предрёк успех выходящему из колонии Михаилу Ефремову
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#фильм
#гусарская баллада
#прощание
#певица
#любовь
#брак
#актриса
#профессии
#карьера
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Выходящему по УДО Михаилу Ефремову предложили работу на Ивановской швейной фабрике
Гендиректор Ивановской швейной фабрики предложил актёру Ефремову работу
26 марта 2025, 12:15

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков предложил трудоустроить выходящего из колонии по УДО актёра Михаила Ефремова.
«А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», – сообщил собеседник издания RT.
Лукьянчиков объяснил, что является давним поклонником артиста и хочет помочь ему. Для Ефремова готовы снять жильё в Иваново, обеспечить его питанием, собственным кабинетом, служебным автомобилем, бесплатной сотовой связью и конкурентной зарплатой.

Отмечается, что Ефремова приглашают на должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Также актёра хотят привлечь к работе с детьми в местном театральном кружке.

При этом Лукьянчиков добавил, что Ефремов может на постоянной основе проживать в Москве и лишь изредка приезжать на место работы в Иваново.

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#жильё
#михаил ефремов
#работа
#ивановская область
#фабрика
#колония
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«Меня сравнивают с Анджелиной Джоли»: Эвелина Бледанс заявила о неожиданной роли в кино
Актриса Бледанс заявила о желании сыграть возрастную Лару Крофт
26 марта 2025, 12:04

Эвелина Бледанс (фото: ВКонтакте @evelina_bledans)

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила о желании сыграть «возрастную Лару Крофт», так как ее часто сравнивают с голливудской звездой Анджелиной Джоли. По ее словам, в демонстрации супергероя на разных жизненных этапах заключается одна из задач творчества.
«Меня часто сравнивают с нашей любимой Анджелиной Джоли. И у меня возникла мысль сыграть возрастную Лару Крофт. Почему бы и нет? Никто же не говорит, что этот персонаж должен быть вечно молодым», — поделилась Бледанс в беседе Общественной Службой Новостей.
Актриса добавила, что сидит на строгих диетах и активно занимается с профессиональным тренером, который «фактически ломает» ее. Своей целью Бледанс назвала идеальные формы, которые смогут поразить поклонников.

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#жизнь
#актриса
#шоу-бизнес
#роль
#кино
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Розенбаум зарегистрирует товарный знак «Гоп-стоп» для продажи алкоголя
26 марта 2025, 11:59

Александр Розенбаум (фото: ВКонтакте @alexander_rozenbaum)

Александр Розенбаум подал заявки на регистрацию семи товарных знаков со строчками его песен. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Роспатента.
Народный артист России хочет зарегистрировать в качестве брендов строчки: «Ау», «Доля казачья – служба лихая», «Налетела грусть», «Любить – так любить», «Летать – так летать», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Заходите к нам на огонёк».

Если Роспатент удовлетворит прошение Розенбаума о регистрации товарных знаков, то под указанными названиями могут выпускаться пиво, пивные напитки, крепкий алкоголь, сигары, зажигалки, курительные трубки, нижнее бельё, бумажники, а также оказываться услуги по доставке продуктов питания.

При этом представитель музыканта уточнил, что Розенбаум не намерен выпускать продукцию, а регистрирует знаки исключительно для их защиты.

Тем не менее, выпуском пивной продукции бард всё же занимается. Он является совладельцем компании «Главрозпиво», а также имеет долю в 40% в установном капитале ООО «Толстый фраер», которое управляет сетью пивных в Санкт-Петербурге.

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#артист
#патент
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«Я понимаю, что испытала Катя Лель»: Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами
Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами
26 марта 2025, 11:40

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что якобы неоднократно встречался с инопланетянами. Певец утверждает, что видел пришельцев, правда полноценно вступить с ними в контакт и вести диалог ему не удалось.
Исполнитель даже признался, что однажды инопланетяне хотели его похитить, но у них ничего не вышло.

«Теперь я понимаю, что испытала Катя Лель, когда столкнулась с инопланетными созданиями. Я не мог понять, какого они цвета. Я только чувствовал их нереально мощную энергию, всепоглощающую энергию. Всё мое тело каменело, как это бывает при сонном параличе. Я не мог двигаться и говорить», – рассказал о своих ощущениях Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Артист также отметил, что его встреча с жителями другой планеты была чем-то, наводящим ужас. Он предположил, что инопланетян могли привлечь его красота и талант, поэтому они хотели его похитить, чтобы и на их планете была такая яркая звезда.

Напомним, что Катя Лель также неоднократно рассказывала о встрече с «зелёными человечками». По её словам, в 16 лет инопланетяне из созвездия Ореон даже украли у неё зубы. Юная певица увидела свечение за окном, а потом её зубы безболезненно исчезли. При этом взамен пришельцы якобы наградили Лель сверхспособностями, благодаря которым она теперь может энергетически убирать боль и лечить людей прикосновениями.

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