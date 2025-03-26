В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк – что получат её дети, мать и Чернышев

Анастасия Заворотнюк (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)
В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Родственники могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных, сообщила нотариус Марина Щирская в беседе с РИА Новости.
У звезды сериала «Моя прекрасная няня» осталось трое детей, супруг Пётр Чернышов и мама Валентина Борисовна. При этом, если даже Заворотнюк оставила завещание, то свою долю в любом случае получат её младшая дочь Мила, поскольку она несовершеннолетняя, и мать, которая уже достигла пенсионного возраста.
Также уточняется, что судов за имущество ждать не стоит, поскольку всю крупную недвижимость Заворотнюк раздала ещё при жизни. Так, старшим дочери и сыну досталась её квартира в Москве, стоимость которой оценивается в 60 млн рублей, маме и младшей дочери – загородный дом, где провела последние годы актриса, а Чернышеву отписали апартаменты в столице.
Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая 2024 года. Актриса скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией.
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*запрещён в РФ
Также уточняется, что судов за имущество ждать не стоит, поскольку всю крупную недвижимость Заворотнюк раздала ещё при жизни. Так, старшим дочери и сыну досталась её квартира в Москве, стоимость которой оценивается в 60 млн рублей, маме и младшей дочери – загородный дом, где провела последние годы актриса, а Чернышеву отписали апартаменты в столице.
Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая 2024 года. Актриса скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией.
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Младшая дочь Анастасии Заворотнюк дебютировала на льду в номере отца Петра Чернышёва
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова