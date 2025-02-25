«Вычеркнула из своей жизни»: дочь Марии Шукшиной заявила, что мать не приняла её увлечение

Анна Шукшина (фото: Instagram* @anna_shukshina)
Дочь Марии Шукшиной от первого брака разорвала отношения с ней. Анна Шукшина утверждает, что мать не приняла её увлечения.
Внучка писателя и актёра Василия Шукшина и его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, решила не идти по стопам известных родственников. Сначала Анна работала продюсером на телевидении, после чего попробовала себя в рекламе. Однако в последние годы девушка нашла идеальное для себя занятие – бодибилдинг.
С того момента Анна сильно преобразилась. Если раньше она была изящной блондинкой, то за последнее время значительно нарастила мышечную массу. Бодибилдинг стал важной частью жизни девушки, она часто публикует в личном блоге фото и видео с тренировок.
При этом Мария Шукшина не поддерживает необычное увлечение дочери.
Девушка подчеркнула, что конфликты с матерью начались ещё задолго до увлечения Анны бодибилдингом. По её словам, мама всегда использовала суровые методы воспитания и даже била дочь.
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*запрещён в РФ
С того момента Анна сильно преобразилась. Если раньше она была изящной блондинкой, то за последнее время значительно нарастила мышечную массу. Бодибилдинг стал важной частью жизни девушки, она часто публикует в личном блоге фото и видео с тренировок.
При этом Мария Шукшина не поддерживает необычное увлечение дочери.
«Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться», – сообщила Анна.Анна Шукшина (фото: Instagram* @anna_shukshina)
Девушка подчеркнула, что конфликты с матерью начались ещё задолго до увлечения Анны бодибилдингом. По её словам, мама всегда использовала суровые методы воспитания и даже била дочь.
«Хотя должна была бы сказать спасибо, что я сидела с её детьми, когда она ходила на тусовки и устраивала личную жизнь. В молодости она была страстной тусовщицей», – отметила Анна.Дочь актрисы добавила, что мама никогда не дарила ей подарки, покупая только необходимые вещи и лишая при этом денег на карманные расходы. Сюрпризы Анна получала только от знаменитой бабушки, но и с ней пришлось прекратить общение из-за тёти Ольги Шукшиной, выступившей против их общения. Сейчас родная сестра Марии живёт вместе с матерью и полностью руководит всеми её действиями.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова