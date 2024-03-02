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Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца

Сын Бари Алибасова: отца выписали из больницы, он чувствует себя хорошо
02 марта 2024, 16:47
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Продюсера группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы, и его состояние здоровья хорошее.
Об этом сообщил его сын, передает 2 марта РИА Новости.

«Папу выписали... Мы сразу же отправили его на дачу, и он чувствует себя отлично», — сказал он.

Бари Алибасов был госпитализирован двадцать пятого февраля. Он провел некоторое время в реанимации в Боткинской больнице, где врачи поставили диагноз «неподтвержденный инсульт».

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На «Мосфильме» приступили к съёмкам кинокартины про спецоперацию
02 марта 2024, 12:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Киноконцерн «Мосфильм» начал работу над фильмом о событиях, связанных с ходом специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал генеральный директор легендарной киностудии, известный режиссёр Карен Шахназаров.
В разговоре с корреспондентом РИА новости мэтр уточнил, что в настоящее время в работе находятся два киносценария. Стадию работы над фильмами Шахназаров охарактеризовал как «начальную, но уже вполне себе реальную». Он также добавил, что по сценарию, связанному с СВО, уже начались съёмки.

Глава «Мосфильма» сказал, что пока не готов раскрыть названия новых кинопроектов. Ожидается, что съёмки фильма о специальной военной операции закончатся осенью нынешнего года. Дата премьерного показа пока не называется.

Напомним, в феврале нынешнего года прошла премьера фильма «20/12» — первой художественной кинокартины об СВО, снятой в зоне её проведения. Фильм представила съёмочная группа, работавшая над ним, во главе с режиссёром Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым, а также актёрами Дарьей Кукарских и Аристархом Венесом, исполнивших главные роли в картине.

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Бари Алибасов после инсульта дезориентирован и зовёт жену
29 февраля 2024, 12:07

Фото: iStock/sudok1

28 февраля продюсер группы «На-На» Бари Алибасов был доставлен в отделение неврологии после инсульта. По словам источника Рен ТВ, знакомого с ситуацией, 76-летний артист сейчас находится в состоянии дезориентации и постоянно ищет свою жену.
В настоящее время Алибасов проходит лечение в отделении неврологии, где ему оказывается специализированная медицинская помощь. Врачи оценивают состояние пациента, как тяжёлое. Он не понимает, где находится, и имеет слабую реакцию на внешние раздражители. Кроме того, продюсер испытывает сильную головную боль и слабость во всем теле.

«Алибасов всё время зовёт жену», – рассказал источник .

Обследование выявило у Алибасова признаки ишемии в левом полушарии головного мозга. Ишемия – это кислородное голодание, вызванное недостаточным притоком крови к органу.

Бари Алибасов в 1966 году основал группу «Интеграл», в 1989 году её распустил и провёл кастинг для новой группы, которую назвал «На-На». 4 июня 2019 года, СМИ сообщили, что Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в связи с химическим ожогом пищевода, предположительно, жидкостью для прочистки труб. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, Алибасов из-за плохого зрения якобы перепутал бутылку сока с химическим средством. Некоторые селебрети высказали тогда сомнения по поводу его отравления.

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#врачи
#помощь
#лечение
#сми
#продюсер
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Критик Бабичев назвал Артура Пирожкова самым популярным альтер эго в РФ
27 февраля 2024, 20:19

Фото: istockphoto.com/Sonate

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что наиболее популярным в России на данный момент среди юмористов альтер эго является Артур Пирожков Александра Реввы.
«В самой выигрышной ситуации находится Александр Ревва с Артуром Пирожковым, это форматные песни, их крутят на радио, трудно представить дискотеку хотя бы без одной песни. Пирожков заметен на эстраде», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Также специалист вспомнил образы Эдуарда Сурового Гарика Харламова и супер-Жорика Михаила Галустяна.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ решил возродить программу «Наша Russia», которая впервые вышла в эфир в 2006 году. Напомним, «Наша Russia» — это российская сатирико-юмористический сериал производства «Comedy Club Production», созданный при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова.

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#артист
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#шоу-бизнес
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Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей
26 февраля 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Studia72

Народному артисту России певцу Владимиру Кузьмину понадобилась экстренная медицинская помощь. Музыкант почувствовал себя плохо, когда находился у себя дома.
Близкие вызвали Кузьмину бригаду неотложной помощи, сообщает телеграм-канал «112». Медики произвели необходимые процедуры, после чего было решено, что в госпитализации певец, автор текстов и композитор не нуждается. По некоторым данным, у него «отказали конечности». В окружении артиста информацию о его состоянии здоровья пока не комментировали.

Владимир Кузьмин — известный советский певец, композитор, музыкант, играющий практически на всех существующих музыкальных инструментах: гитаре, саксофоне, рояле, скрипке, флейте, губной гармонике и так далее. Много лет подряд признавался лучшим гитаристом страны.

Ещё в конце 1970-х годов вместе с Александром Барыкиным основал группу «Карнавал». Позже, в 80-е создал и стал лидером группы «Динамик». Писал песни для Аллы Пугачёвой и пел с ней дуэтом. Был пять раз женат. К одной из жён, американке, уезжал в Соединённые Штаты, где прожил несколько лет. После возвращения 68-летний музыкант выступает сольно.

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#певец
#композитор
#музыкант
#страны
#медики
#здоровье
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Канал ТНТ начнёт снова снимать программу «Наша Russia»
25 февраля 2024, 16:35

Фото: iStock/ mediaphotos

Телеканал ТНТ решил возродить программу «Наша Russia», которая впервые вышла в эфир в 2006 году. Об этом рассказал ТАСС продюсер телеканала Аркадий Водахов.

«Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение «Наша Russia», — сказал он на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».
«Наша Russia» - это российская сатирико-юмористический сериал производства «Comedy Club Production», созданный при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова. Главные роли в нём исполнили Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Аркадий Водахов сообщил, что в обновлённой программе появятся и новые герои.

Существует мнение, что программа «Наша Russia» является российской адаптацией популярного британского скетч-сериала «Маленькая Британия», выходившего на телеканале «BBC» с 2003 по 2006 год. То есть, по сути, является его удачным клоном. Но в 2007 году в одном из интервью Семён Слепаков (признан иностранным агентом) назвал программу «Наша Russia» исключительно российским проектом.

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#программа
#шоу
#телевидение
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Музыканта Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом
25 февраля 2024, 15:50

Фото: iStock/maxim4e4ek

Основателя музыкальной группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию столичной больницы с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что днём 25 января 76-летнему Алибасову стало плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь.

На момент госпитализации заслуженный артист России находился в состоянии оглушения.

Бари Алибасов родился в Казахстане в 1947 году. Он является музыкальным продюсером, композитором, певцом, телеведущим и актёром. С 1989 года руководит музыкальной группой «На-На», которая исполнила получившую широкое распространение песню «Фаина». Она была написала Алибасовым в соавторстве с Андреем Потёмкиным и поэтом Михаилом Рябининым.

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#госпитализация
#инсульт
#москва
#музыкант
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После 16 лет молчания Алла Пугачёва выпустит новый альбом
StarHit: 1 марта Алла Пугачёва выпустит новый альбом
24 февраля 2024, 10:17

Фото: istockphoto/cookelma

1 марта 2023 года Алла Пугачёва выпустит новый альбом, который певица назвала «P.S.». Релиз включает в себя одиннадцать премьерных песен, написал StarHit.
Альбом «P.S.» представляет собой «живые» записи, исполненных на юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.» в 2019 году. Продюсером нового альбома стал звукорежиссер Анатолий Лопатин, треки можно будет послушать на всех звуковых платформах, включая Apple Music, Spotify, Я.Музыка и ВКонтакте.

«В альбоме «P.S.» представлены одиннадцать новых композиций. В их числе такие песни, как «Монолог», «Соловушка», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Серое пальто», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Что-то надо мне», «Мой друг» и «На землю выпала роса», - рассказал Анатолий Лопатин.

Новые песни разбавили девять старых хитов, которые выходили в разное время и на разных альбомах певицы.

Продюсер сообщил, что выход нового альбома «P.S.» никак не связан с последним приездом Аллы Пугачевой в Россию. Тогда она действительно наведалась на тверскую студию «Салам», но записала три песни для личного пользования.

Предыдущий альбом примадонны «Приглашение на закат» вышел в 2008 году, то есть, 16 лет тому назад.

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#музыка
#алла пугачёва
#продюсер
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Ивлеева опубликовала первое за долгое время видео
Блогерша Ивлеева опубликовала видео с концерта донецкого рэпера ОМ
23 февраля 2024, 00:54

Фото: istockphoto/DisobeyArt

Впервые за долгое время российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева опубликовала новое видео в своем Telegram-канале. Она выложила запись с концерта донецкого рэпера ОМ, прошедшего в Москве 22 февраля.
В комментарии к видео Ивлеева написала: «Сила в делах! Дима, спасибо за концерт».

Предыдущее видео она разместила 6 января, поздравляя подписчиков с Новым годом и Рождеством.

По данным Telegram-канала Shot, Ивлеева опубликовала пост вскоре после того, как музыкант с сцены выразил крайне негативное отношение к возможному приезду Ивлеевой на Донбасс.

Ранее активисты Донецкой народной республики (ДНР) призвали Ивлееву не появляться в регионе. По мнению авторов обращения, ведущая планировала приехать в ДНР для восстановления своей репутации после случившейся «голой вечеринки».

Это мероприятие, организованное Ивлеевой, прошло в конце декабря 2023 года в ночном клубе «Мутабор» в Москве. Фотографии и видео с этой вечеринки, размещенные в сети, вызвали широкий общественный резонанс. В результате Ивлеева и некоторые участники мероприятия лишились рекламных и телевизионных контрактов, а также столкнулись с отменой своих концертов.

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Продюсер Рудченко: возможная поездка Ивлеевой в ДНР лишь подольёт масла в огонь
22 февраля 2024, 20:16

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что возможная поездка блогера Анастасии Ивлеевой в Донецкую Народную Республику вызовет у людей ещё большее недовольство.
Он предположил, что для Ивлеевой лучше бы вообще на время пропасть из информационного поля.

«Если она рискнёт, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольёт масла в огонь, ещё больше разозлятся», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Рудченко.

Ранее Народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко.

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#артист
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