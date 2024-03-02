Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Продюсера группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы, и его состояние здоровья хорошее.
Об этом сообщил его сын, передает 2 марта РИА Новости.
Бари Алибасов был госпитализирован двадцать пятого февраля. Он провел некоторое время в реанимации в Боткинской больнице, где врачи поставили диагноз «неподтвержденный инсульт».
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Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации-
«Папу выписали... Мы сразу же отправили его на дачу, и он чувствует себя отлично», — сказал он.
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Артем Кузьмин