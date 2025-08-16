Крутила роман с женатым Нагиевым и ушла от бизнесмена к сотруднику полиции: Алле Довлатовой — 51 год
16 августа российская теле- и радиоведущая, актриса Алла Довлатова празднует свой 51-й день рождения. Популярность к ней пришла после работы в шоу «Подсолнухи» на «Русском радио», где её тёплый и узнаваемый голос полюбился миллионам слушателей. Сегодня Довлатова продолжает радовать поклонников своим творчеством. Помимо работы на радио, она играет в антрепризных спектаклях и снимается в кино, демонстрируя многогранность своего таланта. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография
Алла Довлатова (настоящее имя — Марина Александровна Евстрахина), родилась 16 августа 1974 года в Ленинграде. Её отец, Александр Александрович Евстрахин, был известным хоккеистом, а позже возглавил Федерацию хоккея Санкт-Петербурга и даже занимал высокие посты в городской администрации, включая должность председателя комитета по благоустройству. Мать, Ирина Евстрахина, работала инженером, обеспечивая в семье баланс между строгостью и поддержкой творческих устремлений дочери.
С детства Алла проявляла харизму и умение располагать к себе людей. Уже в 15 лет она начала пробовать себя в журналистике, устроившись в молодежную редакцию одной из ленинградских радиостанций. Её первым собеседником из мира кино стал знаменитый Михаил Пуговкин, который, в отличие от некоторых других известных людей, согласился поговорить с начинающей журналисткой.
После школы Довлатова поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, который окончила в 1996 году. Параллельно она училась в Театральном институте на курсе Игоря Владимирова, где и родился её творческий псевдоним. Имя «Алла» она выбрала за его звучность, а фамилию «Довлатова» — в честь любимого писателя Сергея Довлатова, чью повесть «Заповедник» она изучала для дипломного спектакля.
На пути к славе
Карьера Довлатовой началась с радио. Ещё студенткой она вела программы на «Новом Петербурге» и «Модерне», а в 1995 году дебютировала на телевидении в качестве ведущей фестиваля «Музыкальный экзамен» на РТР. Переломным моментом стал переезд в Москву в начале 2000-х, где её голос быстро стал узнаваемым на «Русском радио» в шоу «Подсолнухи». Несмотря на временные трудности, включая конфликт с руководством радиостанции и переход на «Маяк», Довлатова вернулась на «Русское радио» в 2015 году, где ведёт «Вечернее шоу» — программу, объединяющую музыку и откровенные беседы со звёздами.
Алла проявила себя как талантливая актриса не только в сериалах «Тайны следствия» и «Моя прекрасная няня», но и в качестве ведущей в программах «Дочки vs Матери» и «Женское счастье». В кино она запомнилась ролями в «Агенте национальной безопасности» и комедии «Трое в Коми», где сыграла одну из главных героинь.
Личная жизнь
Ещё в студенческие годы, работая на радио, Алла познакомилась с Дмитрием Нагиевым, который тогда был малоизвестным актёром. Между ними завязались романтические отношения, но вскоре выяснилось, что Нагиев скрывал факт женитьбы на Алисе Шер. Довлатова, узнав об обмане, разорвала связь, а позже Нагиев и вовсе перестал с ней общаться, что стало болезненным эпизодом в её жизни.
В 1995 году Алла вышла замуж за питерского предпринимателя Дмитрия Лютого. Их брак продлился 12 лет, но последние семь лет супруги жили в разных городах: он — в Петербурге, она — в Москве. Несмотря на рождение двоих детей — дочери Дарьи (1999) и сына Павла (2004) — отношения дали трещину. Причиной развода стали постоянные конфликты, недоверие и слухи об изменах. Дмитрий требовал, чтобы Алла оставила карьеру, но она отказалась, и в 2007 году пара официально развелась.
После развода Алла не ожидала, что вскоре встретит мужчину, который станет её опорой. В 2007 году Филипп Киркоров познакомил её с Алексеем Бородой — полковником полиции, который был давним поклонником её голоса по радио. Алексей, услышав Аллу в эфире, влюбился в неё заочно и через Киркорова добился знакомства.
«Пришел после концерта и подарил корзину роз. Потом мы поужинали, и я призналась, что замужем. А он тоже оказался в состоянии развода. Это была любовь с первого взгляда», — делилась артистка в эфире телепередачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Уже через год они поженились, а в 2008 году у пары родилась дочь Александра. В 2017 году семья пополнилась ещё одной дочерью — Марией.
Сегодня Алла Довлатова счастливая мать четверых детей. Старшая дочь Дарья (24 года) учится в МГУ на факультете глобальных процессов, работает в «Новостях» на Пятом канале, сын Павел (21 год) изучает финансы и IT, а младшие дочери — Александра (17 лет) и Мария (8 лет) — растут в любви и заботе. Несмотря на разницу в возрасте и профессиях, Алла и Алексей создали крепкую семью, где главное — взаимопонимание и поддержка.
Путь к «вечной молодости»
Алла Довлатова уже более 15 лет открыто говорит о своих пластических операциях, называя их способом борьбы со старением. Её история началась с медицинской необходимости: первую операцию ей сделали для удаления грыжи под глазами, тогда даже не использовали термин «пластика». Но увидев результат, Алла увлеклась преображениями. Следующей стала эндоскопическая подтяжка лба, затем блефаропластика верхних и нижних век, а также липофилинг — пересадка жира из «возрастных ловушек» (спины, внутренней поверхности бёдер и даже из-под коленок) на лицо и руки для создания «моложавой припухлости». «Получилось классно», — признавалась Довлатова.
«Я их обязательно буду делать, потому что не хочу превращаться в сморщенное яблочко. Думаю, что следующая будет подтяжка SMAS-лифтинг», – цитирует Довлатову издание passion.ru.