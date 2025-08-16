16 августа 2025, 12:08

Алла Довлатова (Фото: Telegram @ alladovlatova)

16 августа российская теле- и радиоведущая, актриса Алла Довлатова празднует свой 51-й день рождения. Популярность к ней пришла после работы в шоу «Подсолнухи» на «Русском радио», где её тёплый и узнаваемый голос полюбился миллионам слушателей. Сегодня Довлатова продолжает радовать поклонников своим творчеством. Помимо работы на радио, она играет в антрепризных спектаклях и снимается в кино, демонстрируя многогранность своего таланта. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография На пути к славе Личная жизнь Путь к «вечной молодости»



Биография

На пути к славе

Личная жизнь

«Пришел после концерта и подарил корзину роз. Потом мы поужинали, и я призналась, что замужем. А он тоже оказался в состоянии развода. Это была любовь с первого взгляда», — делилась артистка в эфире телепередачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Путь к «вечной молодости»

«Я их обязательно буду делать, потому что не хочу превращаться в сморщенное яблочко. Думаю, что следующая будет подтяжка SMAS-лифтинг», – цитирует Довлатову издание passion.ru.