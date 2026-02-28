Фанаты 64-летнего Джима Керри восхитились его внешним видом
64-летний Джим Керри стал главным героем 51-й церемонии вручения премии «Сезар», прошедшей 26 февраля в парижском зале «Олимпия». Об этом пишет Variety.
Актеру вручили статуэтку за выдающийся вклад в мировой кинематограф. Награду Керри передал режиссер Мишель Гондри, вместе с которым он работал над фильмом «Вечное сияние чистого разума». На красной дорожке артист появился в черном костюме с рубашкой в тон и галстуком-бабочкой, а его длинные волосы были аккуратно уложенными. Редкий светский выход Керри и его обновленный образ активно обсуждали поклонники.
Особое внимание публики привлекла благодарственная речь актера — он выступил на французском. Керри с присущим ему юмором заметил, что говорит на языке «почти посредственно», и вспомнил своего прадеда Марка‑Франсуа Карре — уроженца портового Сен-Мало, который позже эмигрировал в Канаду.
