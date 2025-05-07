Связь с Бузовой, скандалы на шоу «Дом-2» и отношения с американкой: где сейчас Рустам Солнцев

Рустам Солнцев (Фото: Instagram*solncevrusya)
Рустам всегда остается в центре внимания и привлекает множество взглядов. Как сложилась его жизнь после известного шоу расскажет «Радио 1».
«Дом-2»: взлеты, падения и возвращения
Появление Рустама Солнцева на проекте «Дом-2» напоминало увлекательный аттракцион: его приход всегда сопровождался ростом рейтингов. Несмотря на попытки коллег избавиться от него через голосование, поддержка таких фигур, как Виктория Боня и Алена Водонаева, позволяла ему надолго задерживаться на экране. Романтические линии — ухаживания за Ольгой Бузовой и знаки внимания Дарье Черных — скорее подчеркивали его образ эпатажного героя, чем серьезного участника борьбы за любовь.
Однако за громкой популярностью последовали и скандалы. Инцидент с пропавшим ноутбуком серьезно ударил по репутации Солнцева. Хотя изначально он отрицал вину и даже прошел проверку на полиграфе, позже признался в обмане. В 2009 году его исключили из проекта, но спустя два года Рустам вернулся уже в роли наставника и вновь оказался в центре слухов — на этот раз связанных с матерью Александра Гобозова. Окончательный уход с телевидения состоялся лишь в 2014 году.
Рустам Солнцев (Фото: кадры из шоу «Дом-2»)
После «Дома-2»: новые форматы и старые привычки
Не собираясь исчезать с экранов, Солнцев начал активно осваивать новые площадки: участвовал в передачах вроде «Ешь и худей!» и «Суперинтуиция», а также запустил собственный YouTube-канал. В числе первых покупок после проекта оказался эксклюзивный мотоцикл Honda Valkyrie Rune, который, впрочем, не уберег его от аварии в 2014 году.
Появления на телевидении продолжались: в 2017 году он участвовал в выпуске «Пусть говорят» по делу Даны Борисовой, а затем оказался в центре конфликта с Антоном Красовским — запись ссоры быстро разошлась по соцсетям благодаря Ксении Собчак.
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Новая жизнь в США: любовь, дом и YouTube
В 2022 году Рустам кардинально меняет жизнь, переехав в США. Вместе с ним отправились его собаки — Рорри и Пиф. Солнцев не оставляет российский шоу-бизнес без внимания, регулярно комментируя громкие события, от проблем в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова до личной жизни Джигана и Оксаны Самойловой.
Личное счастье он тоже находит за океаном: в мае 2022 года Рустам обручается с американкой Натальей, врачом по профессии, которая старше его на четыре года. Вместе они покупают дом в Лос-Анджелесе и начинают ремонт, активно делясь подробностями семейной жизни в соцсетях. Пара задумывается о рождении детей с помощью ЭКО.
Рустам Солнцев (Фото: Instagram*solncevrusya)
Изменения коснулись не только образа жизни, но и внешности. Солнцев перенес несколько пластических операций: восстановил нос после падения с мотоцикла, сделал коррекцию век и губ. Хотя внешность Рустама часто вызывает споры, он сам доволен результатом и не обращает внимания на критику.
Доходы и планы
Сейчас основным источником дохода для Рустама остается его YouTube-канал, насчитывающий более 400 тысяч подписчиков. До переезда в США он активно зарабатывал на мероприятиях и телешоу, получая до 700 тысяч рублей в месяц. Возвращаться в Россию он не планирует, хотя признается, что скучает по Москве.
Наталья не только поддерживает Рустама в жизни, но и стала важной частью его онлайн-активности. Вместе они ведут семейный блог, обсуждают новости шоу-бизнеса и делятся личными историями. Наталья даже начала вести собственные стримы, постепенно набирая аудиторию.
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Дарья Филинова