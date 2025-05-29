«Правильное решение»: Владимир Познер рад, что Ивана Урганта не признали иноагентом
Познер одобрил решение Минюста не вносить Урганта в реестр иноагентов
Владимир Познер положительно отреагировал на решение Минюста РФ не признавать Ивана Урганта иноагентом. Журналист считает его правильным. Об этом сообщает «Абзац».
«Очень рад, что Минюст приходит к такому решению, оно правильное. Никакой он не иноагент», — цитирует интернет-издание слова Владимира Познера.Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко пояснил, что у ведомства нет оснований для включения в реестр иноагентов ни Ивана Урганта, ни Аллы Пугачевой, поскольку они не нарушали российское законодательство.
Перед этим сообщалось, что певица Вика Цыганова наоборот возмутилась таким решением. Со слов артистки, у Пугачевой и Урганта много влиятельных «друзей» и потому для них рамки правового поля «шире».