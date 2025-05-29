«Правильное решение»: Владимир Познер рад, что Ивана Урганта не признали иноагентом

Познер одобрил решение Минюста не вносить Урганта в реестр иноагентов
Владимир Познер и Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Познер положительно отреагировал на решение Минюста РФ не признавать Ивана Урганта иноагентом. Журналист считает его правильным. Об этом сообщает «Абзац».



«Очень рад, что Минюст приходит к такому решению, оно правильное. Никакой он не иноагент», — цитирует интернет-издание слова Владимира Познера.
Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко пояснил, что у ведомства нет оснований для включения в реестр иноагентов ни Ивана Урганта, ни Аллы Пугачевой, поскольку они не нарушали российское законодательство.

Перед этим сообщалось, что певица Вика Цыганова наоборот возмутилась таким решением. Со слов артистки, у Пугачевой и Урганта много влиятельных «друзей» и потому для них рамки правового поля «шире».
Лидия Пономарева

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