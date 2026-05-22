Сын Евгения Плющенко повторил номер с «Евровидения» вместе с Димой Биланом

22 мая 2026, 23:13

13-летний сын Евгения Плющенко выступил с Димой Биланом вместо отца

Александр Плющенко (Фото: Instagram* / @aleksander_plushenko_official)

13-летний Александр Плющенко рассказал в соцсетях, что выступил на сцене вместе со своим крестным Димой Биланом, заменив в номере отца. Выступление стало отсылкой к легендарному номеру с «Евровидения-2008», где Евгений Плющенко катался на льду во время исполнения песни Believe.





Как и тогда, Александр выступал на специальном пластиковом покрытии, имитирующем лед. Видео с репетиции юный фигурист опубликовал в соцсетях.





«У меня было 30 минут, чтобы поставить и отрепетировать с папой номер. Пластик — это не лёд. Но мы всё же рискнули», — поделился Александр.

«Я знаю, ты умный и смелый парень», — написал певец.