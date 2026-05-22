Сын Евгения Плющенко повторил номер с «Евровидения» вместе с Димой Биланом
13-летний сын Евгения Плющенко выступил с Димой Биланом вместо отца
13-летний Александр Плющенко рассказал в соцсетях, что выступил на сцене вместе со своим крестным Димой Биланом, заменив в номере отца. Выступление стало отсылкой к легендарному номеру с «Евровидения-2008», где Евгений Плющенко катался на льду во время исполнения песни Believe.
Как и тогда, Александр выступал на специальном пластиковом покрытии, имитирующем лед. Видео с репетиции юный фигурист опубликовал в соцсетях.
«У меня было 30 минут, чтобы поставить и отрепетировать с папой номер. Пластик — это не лёд. Но мы всё же рискнули», — поделился Александр.Дима Билан поддержал сына Плющенко в комментариях и отметил, что тот уже рано знакомится со «взрослым миром».
«Я знаю, ты умный и смелый парень», — написал певец.