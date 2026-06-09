Сын Градского усомнился в родстве с братьями и призвал их провести ДНК-тест

09 июня 2026, 04:29

Александр Градский (Фото: РИА Новости / Илья Питалев)

45‑летний Даниил Градский объяснил, почему считает необходимым провести ДНК‑тест для младших братьев — детей музыканта Александра Градского от брака с Мариной Коташенко. В разговоре с «АиФ» он подчеркнул, что такая экспертиза станет простым и безболезненным способом прояснить ситуацию.





Даниил заявил, что не доверяет утверждениям бывшей супруги отца Коташенко. Градский‑младший также поделился историей случившейся незадолго до кончины отца. Оказывается, музыкант почти полвека считал своей дочерью женщину, родившуюся от его кратковременного романа еще до брака с Ольгой — матерью Даниила. Александр признал ее и поддерживал финансово, но позднее ДНК‑тест опроверг их биологическое родство.



«Моя цель — узнать правду, потому что Марина Владимировна регулярно обманывает в суде, и я поверю только настоящему научному исследованию», — подчеркнул Градский.