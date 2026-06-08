Убили автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы Талая Райли

08 июня 2026, 21:54

Sky News: Поэта Талая Райли убили в Лондоне

Талая Райли (Фото: Instagram*/talayriley)

В Лондоне при загадочных обстоятельствах погиб 35-летний автор песен для Бритни Спирс и Дуа Липы Талая Райли (настоящее имя — Марк Орабийи). Утром 5 июня его нашли истекающим кровью в саду на востоке британской столицы, пишет Sky News.