Убили автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы Талая Райли
В Лондоне при загадочных обстоятельствах погиб 35-летний автор песен для Бритни Спирс и Дуа Липы Талая Райли (настоящее имя — Марк Орабийи). Утром 5 июня его нашли истекающим кровью в саду на востоке британской столицы, пишет Sky News.
Сонграйтер скончался от ножевых ранений на месте. Еще одного пострадавшего госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.
Полиция задержала троих подозреваемых. Позже одного отпустили под залог, а мужчину и женщину из этой тройки и вовсе освободили без предъявления обвинений.
Талая Райли гастролировал с такими артистами, как Skepta, Usher и Trey Songz, работал с Игги Азалией и Крейгом Дэвидом. В его копилке — премия «Грэмми» за трек «Lights On» в исполнении H.E.R.
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