У модели из США разорвался грудной имплант 20-летней давности, и ее лицо изуродовали паразиты

21 февраля 2026, 16:26

У американской модели Брэнди Глэнвилл разорвался 20-летний грудной имплант

Брэнди Глэнвилл (Фото: Instagram*/brandiglanville)

Модель Брэнди Глэнвилл заявила, что серьёзные проблемы со здоровьем начались после разрыва грудного импланта, установленного около 20 лет назад.





По словам знаменитости, именно это могло спровоцировать инфекцию, которая впоследствии заметно изменила её внешность. Об этом она рассказала TMZ. Глэнвилл утверждает, что разрыв был полным, а силикон, как она объяснила, попал в лимфатическую систему.





«Все мои лимфатические узлы были покрыты силиконом. Именно это вызвало инфекцию на лице, и она не могла выйти, потому что все мои лимфатические узлы были закупорены», — добавила собеседница.



«Я усвоила очень горький урок», — прокомментировала звезда.