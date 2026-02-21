У модели из США разорвался грудной имплант 20-летней давности, и ее лицо изуродовали паразиты
У американской модели Брэнди Глэнвилл разорвался 20-летний грудной имплант
Модель Брэнди Глэнвилл заявила, что серьёзные проблемы со здоровьем начались после разрыва грудного импланта, установленного около 20 лет назад.
По словам знаменитости, именно это могло спровоцировать инфекцию, которая впоследствии заметно изменила её внешность. Об этом она рассказала TMZ. Глэнвилл утверждает, что разрыв был полным, а силикон, как она объяснила, попал в лимфатическую систему.
«Все мои лимфатические узлы были покрыты силиконом. Именно это вызвало инфекцию на лице, и она не могла выйти, потому что все мои лимфатические узлы были закупорены», — добавила собеседница.При этом, как отмечает RadarOnline со ссылкой на врачей, специалисты оказались в затруднении. Подобные последствия — деформация кожи лица, а тем более упоминание паразита — не считаются типичным результатом разрыва импланта, и медики заявили, что с такими случаями ранее не сталкивались.
Сама Глэнвилл признаёт, что ответственность лежит на ней. Импланты обычно рекомендуют менять примерно раз в десять лет, но она этого не сделала.
«Я усвоила очень горький урок», — прокомментировала звезда.Модель долгое время не понимала, что происходит с её лицом. Сначала появились отёки и припухлость, позже — выраженная деформация, рубцы и необычные высыпания. По её словам, причиной оказался редкий паразит, которым она заразилась.