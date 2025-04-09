Сын Надежды Кадышевой готов отказаться от родительских прав на ребенка за несколько десятков млн рублей

Надежда Кадышева с Сыном Григорием Костюком (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Вторая жена сына Надежды Кадышевой Григория Костюка заявила, что он требует деньги за отказ от родительских прав на ребёнка, которого никогда не видел.
Костюк бросил беременную Габриеллу Мерман в Дубае. Мужчина не общается с сыном, финансово не помогает, но и отказываться от родительских прав не спешит.
Она отметила, что лишить отца родительских прав можно, если он является психически больным, наркоманом или не платит алименты. Так, в случае перечисления хотя бы тысячи рублей лишить прав мужчину уже невозможно.
По словам Габриеллы, в суде Георгий предоставил справку о том, что он работает в театре «Золотое кольцо». Ему назначили алименты на сумму 15 тысяч рублей.
Тем не менее женщина планирует бороться и далее по примеру первой супруги Костюка, которой удалось лишить его родительских прав.
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«Когда мы общались с его адвокатом, он сказал нам такую вещь. Мол, 10 миллионов мало, 100 — наверное, вы не дадите. А вот за что-то между Гриша готов отказаться от родительских прав. Для него это бизнес. Костюк готов пойти на что угодно ради денег», — рассказала Габриелла в беседе с порталом StarHit.
Она отметила, что лишить отца родительских прав можно, если он является психически больным, наркоманом или не платит алименты. Так, в случае перечисления хотя бы тысячи рублей лишить прав мужчину уже невозможно.
По словам Габриеллы, в суде Георгий предоставил справку о том, что он работает в театре «Золотое кольцо». Ему назначили алименты на сумму 15 тысяч рублей.
Тем не менее женщина планирует бороться и далее по примеру первой супруги Костюка, которой удалось лишить его родительских прав.
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Элина Позднякова