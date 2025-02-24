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Сын Наташи Королевой показал жену-стриптизершу после операции на челюсть

Анна Валынкина и Архип Глушко (Инстраграм* @melissa_foxs_)

Анна Валынкина и Архип Глушко (Инстраграм* @melissa_foxs_)

​Сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты вместе с супругой. Эта поездка стала особенно важной для семьи, так как недавно жена Архипа перенесла сложную операцию по исправлению прикуса.



Реабилитация после такой операции может занять продолжительное время, однако, судя по последним публикациям в социальных сетях, Мелисса уже почти полностью восстановилась. Архип поделился с подписчиками фотографиями из отдыха, на которых его жена выглядела довольно хорошо. На своей странице в соцсетях Мелисса также выложила снимки, на которых прикрывала часть лица платком.

Напомним, что Архип и Мелисса связали свои судьбы в 2024 году. Родители Архипа сначала не одобряли выбор сына, особенно из-за того, что Мелисса работала стриптизершей. Однако со временем они приняли ее в семью.

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Алла Пугачева обратилась к Орбакайте в преддверии скорой встречи
24 февраля 2025, 14:48

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачева, покинув Россию, оказалась вдали от своей большой семьи. Теперь артистка почти не видится с Кристиной Орбакайте и ее детьми, так как они живут в разных странах и не спешат ее навестить. Однако недавно старшая дочь Примадонны сообщила, что приедет на Кипр в начале мая, что даст возможность встретиться с мамой.
Судя по всему, Алла Борисовна скучает по Орбакайте и чувствует себя одинокой в Лимасоле. Она оставила трогательный комментарий под новым постом Кристины в соцсетях, выразив свои искренние чувства: «Красавица моя любимая».

Стоит отметить, что сейчас Пугачевой не с кем проводить время на Кипре — ее муж постоянно в гастролях, а двойняшки Гарри и Лиза учатся в Великобритании и возвращаются домой только на каникулы. Местные жители утверждают, что артистка стала затворницей и ее редко можно увидеть на улице.

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Пресс-служба Первого канала объяснила отсутствие песен Юты и SHAMAN на концерте 23 февраля
В пресс-службе Первого канала объяснили отсутствие песен Юты и SHAMAN таймингом
24 февраля 2025, 14:38

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Пресс-служба Первого канала ответила на жалобы певицы Юты.
Как сообщает издание NEWS.ru, 23 февраля вечером Юта выразила недовольство в социальных сетях по поводу того, что ее выступление на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, не вошло в телетрансляцию. Позже стало известно, что аналогичная судьба постигла и номер SHAMANа с песней «Небо славян».

Представители Первого канала отметили, что исключение выступлений связано с ограничениями по времени.

«Мы с уважением относимся к Юте и понимаем ее эмоциональную реакцию на то, что ее песня не попала в эфирную версию концерта 23 февраля, как и некоторые другие замечательные композиции талантливых артистов. Полная версия концерта просто не могла быть размещена между 18-часовыми новостями и воскресной программой „Время“», — заявили в пресс-службе канала.
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Депутат Милонов: часть спонсоров Пугачевой была связана с Западом
24 февраля 2025, 14:06

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, отъезд Аллы Борисовны стал символом неблагодарности со стороны многих «псевдоинтеллигентных» представителей отечественной эстрады, которые, по его словам, предали свою Родину. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Страсти».
Он отметил, что, если обратить внимание на большинство уехавших, можно заметить, что это люди, движимые конъюнктурными интересами, и их поступок вполне объясним — они искали более комфортные условия для жизни. Однако в случае с Пугачевой ситуация иная.

Милонов считает, что у нее не так много выдающегося таланта, и в целом она достаточно средняя исполнительница. Тем не менее, он подчеркнул, что в свое время советские руководители сделали на нее ставку, предоставив ей доступ к талантливым композиторам и сценам. По его словам, в советское время артисты получали поддержку исключительно благодаря административным решениям, и именно так формировался ее образ как исполнительницы, связанный с плановой экономикой.

Тем не менее, после своего ухода со сцены и до отъезда из России Пугачева не оставалась без дела. Как отметил Виталий Валентинович, она довольно успешно занималась «крышеванием» эстрады и запугиванием артистов.

«Алла Борисовна — это человек, который в трудные девяностые годы сумел выжить и создал жесткие условия для российской поп-эстрады. Многие говорили, что без ее участия ничего нельзя было сделать. Поэтому у многих исполнителей была прямая зависимость: чтобы добиться успеха, нужно было понравиться Алле Борисовне, тогда у тебя появлялся шанс пробиться», — поделился мнением депутат.

Виталий Валентинович выразил мнение, что за годы своего влияния на российский поп-бизнес Пугачева, вероятно, накопила значительное состояние. Он считает, что ей было необходимо выйти на спокойную пенсию, и предполагает, что часть ее спонсоров была больше связана с Западом, чем с Россией. По его словам, это могло повлиять на ее решение сохранить деньги за границей, где находятся ее близкие.

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#деньги
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Дава сравнил беременную Краймбрери с Винни-Пухом
24 февраля 2025, 13:43

Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)

В ожидании своего первенца Дава и Мари Краймбрери делятся трогательными моментами своей семейной жизни. После того как пара открыто объявила о беременности, их страницы в социальных сетях наполнились совместными публикациями. Несмотря на желание сохранить личную жизнь в тайне, они начали более охотно делиться милыми моментами из повседневности.
В начале февраля стало известно, что будущие родители тайно зарегистрировали свой брак и теперь официально являются мужем и женой. Хотя сами знаменитости не комментируют эту информацию, на их пальцах можно заметить обручальные кольца.

Фанаты продолжают восхищаться трогательными проявлениями чувств между влюбленными. Дава поделился забавным видео с Винни-Пухом, сравнив мультяшного героя с Мари. В ролике медвежонок с восторгом рассматривает свой животик в зеркале.

«Моя в любой случайный момент», — подписал Манукян.

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45 лет терпела измены мужа, который запрещал ей сниматься в кино: личное горе Нины Меньшиковой
24 февраля 2025, 13:34

Нина Меньшикова (фото: кадр из фильма «Девчата»)

Нина Меньшикова стала известной зрителям благодаря роли «мамы Веры» в фильме «Девчата». В этой картине её героиня сжигала письмо от неверного мужа, скрывая слёзы предательства. Но в реальной жизни актриса поступала иначе: она прощала измены и 45 лет пыталась сохранить семью. О судьбе актрисы и ее личной жизни расскажет сайт «Радио 1».

Детство и мечты о кино


Будущая актриса родилась 8 августа 1928 года в Москве. С юных лет она осознавала, что не обладает классической красотой, но верила, что счастье не зависит от внешности. «Не родись красивой, а родись счастливой» — именно в эту мудрость верила девушка.

Её мечтой было кино, и в 1947 году она сделала первый шаг к её осуществлению, поступив во ВГИК на актёрский факультет.

Однако путь к успеху был нелёгким. Её наставник Борис Бабочкин, известный по роли Чапаева, был настроен скептически и не верил в её перспективы. Он критиковал её внешность и талант, постоянно занижал оценки, но Меньшикова не сдавалась. В итоге она перевелась на другой курс, где её поддержали Сергей Герасимов и Тамара Макарова, разглядев в ней драматическую актрису.

Окончив ВГИК в 1953 году, Нина начала получать предложения от режиссёров, но её приоритеты вскоре изменились — она влюбилась.

История любви


Во ВГИКе Меньшикова познакомилась с будущим режиссёром Станиславом Ростоцким. Он пользовался вниманием женщин, но из-за полученной на фронте травмы и носимого протеза сторонился романов, так как стеснялся свокй особенности. Однако Нина была очарована Станиславом, но считала себя недостаточно привлекательной для него.

Станислав Ростоцкий (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Судьба свела их в троллейбусе, где они мило побеседовали. Позже Ростоцкий предложил ей поехать в деревню, где он работал над сценарием вместе с другом. Однако роль Нины оказалась далека от романтики — её пригласили не для вдохновения, а для помощи по хозяйству.

Пока мужчины обсуждали идеи, она убирала дом, готовила еду и занималась бытовыми делами. Вскоре Ростоцкий начал испытывать к ней чувства.

Когда он открыл ей правду о своей хромоте и спросил, согласна ли она быть с ним, Нина лишь спокойно ответила: «Всю жизнь».

В 1956 году они поженились, а вскоре у них родился сын Андрей. Врачи запрещали Нине рожать из-за перенесённого туберкулёза, но она ослушалась, так как хотела детей.

45 лет измен и предательства


Их брак мог бы быть счастливым, если бы не убеждения Ростоцкого. Он считал, что режиссёр обязан влюбляться в своих актрис, иначе нельзя создать правдоподобную историю любви на экране.

Сам он постоянно заводил романы на стороне, но супруге сниматься в кино запрещал — мужчина был уверен, что супруга будет изменять ему с другими режиссерами.

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Меньшикова сопровождала мужа на съёмках, ухаживала за ним, носила с собой чемодан с лекарствами, ведь Ростоцкий страдал от последствий ампутации.

Несмотря на её преданность и заботу, он изменял ей. Нина прекрасно знала о похождениях мужа, но молчала.

На съемках фильма «Герой нашего времени» режиссер влюбился в актрису, которая сыграла роль Бэлы Севилью Белову. Ростоцкий собирался уже уйти к Севилье, поэтому решил поговорить с Ниной и во всем ей сознаться. Однако жена спокойно перебила его: «Ты хотел сказать, что пора сбрить бороду». В этот момент он понял, что не сможет оставить её.

Тяжелые удары судьбы


Желая сохранить семью, Меньшикова почти перестала сниматься, сосредоточившись на роли жены и матери. Она радовалась успехам супруга и сына, который пошёл по их стопам и работал в кино.

Но жизнь нанесла ей страшные удары. Однажды во время поездки за рулем Ростоцкому стало плохо, и, хотя Нина вызвала врачей, спасти его не удалось — он умер от инфаркта. Меньшикова очень тяжело переживала смерть любимого.

Через 10 месяцев трагедия повторилась: их сын Андрей погиб, сорвавшись в ущелье во время съёмок в горах Краснодарского края. Эта утрата окончательно сломила Нину. Она начала стремительно угасать, пережила несколько инсультов, перестала выходить на улицу.

В декабре 2007 года, спустя пять лет после смерти мужа и сына, актрисы не стало. Как она и хотела, её похоронили рядом с мужем и сыном. Теперь их семья воссоединилась навсегда.

Нина Меньшикова (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

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