Сын Наташи Королевой показал жену-стриптизершу после операции на челюсть

Анна Валынкина и Архип Глушко (Инстраграм* @melissa_foxs_)
Сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты вместе с супругой. Эта поездка стала особенно важной для семьи, так как недавно жена Архипа перенесла сложную операцию по исправлению прикуса.
Реабилитация после такой операции может занять продолжительное время, однако, судя по последним публикациям в социальных сетях, Мелисса уже почти полностью восстановилась. Архип поделился с подписчиками фотографиями из отдыха, на которых его жена выглядела довольно хорошо. На своей странице в соцсетях Мелисса также выложила снимки, на которых прикрывала часть лица платком.
Напомним, что Архип и Мелисса связали свои судьбы в 2024 году. Родители Архипа сначала не одобряли выбор сына, особенно из-за того, что Мелисса работала стриптизершей. Однако со временем они приняли ее в семью.
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