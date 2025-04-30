Сын Наташи Королёвой и Тарзана изменился до неузнаваемости

Архип Глушко и Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @grek_grex)
Мелисса Глушко, новая супруга сына знаменитой певицы Наташи Королёвой и танцора Сергея Глушко («Тарзана»), выложила серию трогательных фотоснимков и видеороликов из отдыха в Южной Корее. Вместе с супругом Архипом Глушко она демонстрирует публике свои впечатления от поездки.
Изменившийся внешний вид 23-летнего наследника звездной пары вызвал немало комментариев среди поклонников. Молодой человек кардинально поменял имидж: сбрил бороду и волосы, а также набрал вес. Поклонники отмечают, что семейные заботы пошли ему на пользу, превращая парня в зрелого мужчину.
Несмотря на одобрение родителей, в индустрии сохраняется определённая настороженность. Некоторые представители шоу-бизнеса подвергают сомнению мотивы девушки, подозревая её в стремлении извлечь выгоду из положения её мужа. Среди недоброжелателей выделялась Алёна Кравец, обвинявшая Мелиссу в использовании статуса семьи ради продвижения собственных интересов.
Читайте также:
Бывшая жена Андрея Аршавина показала лицо после финальной операции на нос – фото
Александр Друзь предлагает корпоративные мероприятия за миллион рублей
«Он весь в кредитах»: стало известно, почему Лепс откладывает свадьбу с молодой возлюбленной
*Запрещен в РФ
Несмотря на одобрение родителей, в индустрии сохраняется определённая настороженность. Некоторые представители шоу-бизнеса подвергают сомнению мотивы девушки, подозревая её в стремлении извлечь выгоду из положения её мужа. Среди недоброжелателей выделялась Алёна Кравец, обвинявшая Мелиссу в использовании статуса семьи ради продвижения собственных интересов.
Читайте также:
Бывшая жена Андрея Аршавина показала лицо после финальной операции на нос – фото
Александр Друзь предлагает корпоративные мероприятия за миллион рублей
«Он весь в кредитах»: стало известно, почему Лепс откладывает свадьбу с молодой возлюбленной
*Запрещен в РФ
Дарья Осипова