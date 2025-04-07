В Москве на блогера Сабину Хайрову было совершено вооруженное нападение

Сабина Хайрова (Фото: Телеграм/krosovkapoteryalsya)
Во время съемок в центре Москвы популярная российская блогерша Сабина Хайрова подверглась вооруженному нападению со стороны незнакомцев. Об этом рассказала сама девушка в своем интервью для проекта «Вписка».
«Началась потасовка. И в тот момент, когда она начала сильно разгораться, ребята достали пистолет и начали стрелять нам по ногам. Нам удалось сбежать», — поделилась Хайрова.
Как отметила Сабина, вероятнее всего неизвестные находились под действием наркотиков. К тому же во время конфликта один из подписчиков пострадал. Как оказалось, у него были повреждены виниры. Хайрова оплатила лечение поврежденных зубов.
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