Сын Орбакайте встретил 27-летие

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Сыну певицы Кристины Орбакайте Дени Байсарову исполнилось 27 лет. Как отмечают бьюти-обозреватели, молодой человек — самый непубличный среди звездных родственников. Свою личную жизнь он не раскрывает.
Дени остался в России в отличие от остальных своих родных. Здесь у него ивент-агентство, где он совмещает должности фотографа и директора. Впервые свое дело Дени открыл, учась в Великобритании. Речь идет о студии арт-терапии.
Что касается увлечений, молодому бизнесмену нравятся лыжи, лошади и книги о Гарри Поттере. Кроме того, Дени Байсаров танцует лезгинку и уважительно относится к кавказской культуре, являясь мусульманином.
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Что касается увлечений, молодому бизнесмену нравятся лыжи, лошади и книги о Гарри Поттере. Кроме того, Дени Байсаров танцует лезгинку и уважительно относится к кавказской культуре, являясь мусульманином.
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Никита Кротов