Следственный комитет назвал основную версию причины смерти экс-участницы «Дома-2»

08 августа 2025, 02:16

Фото: Istock/gorodenkoff

Тело 24-летней экс-участницы «Дома-2» Полины Малининой обнаружено в квартире Нижнего Новгорода утром 6 августа. Следствие рассматривает отравление неизвестным веществом как основную версию смерти, параллельно ведёт проверку по уголовному делу о мошенничестве в её модельном агентстве .