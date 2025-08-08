Следственный комитет назвал основную версию причины смерти экс-участницы «Дома-2»
Тело 24-летней экс-участницы «Дома-2» Полины Малининой обнаружено в квартире Нижнего Новгорода утром 6 августа. Следствие рассматривает отравление неизвестным веществом как основную версию смерти, параллельно ведёт проверку по уголовному делу о мошенничестве в её модельном агентстве .
Участие Малининой в «Доме-2» (2021 год) запомнилось конфликтами и недолгим романом с Давидом Дангой. После проекта она вернулась в Нижний Новгород, где возглавила филиал «MaryWay» — позже признанный мошеннической схемой.
По данным ГУ МВД, жертвами схемы стали свыше 300 человек из 9 регионов России: клиентам навязывали платные курсы (50-200 тыс. рублей) с гарантией трудоустройства, подменяя трудовые договоры услуговыми соглашениями и вынуждая брать кредиты. Из 10+ подозреваемых трое арестованы, сама Малинина находилась под подпиской о невыезде.
Тело найдено спустя 3 дня после прекращения контактов с близкими.
