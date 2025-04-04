Сын рэпера Децла опубликовал фото с возлюбленной

Анатолий Толмацкий и его избранница Стефания (Фото: Instagram*, @juzeppe_junior)
Сын рэпера Децла Анатолий Толмацкий выложил фотографию со своей возлюбленной Стефанией на странице в Instagram*. На снимке пара позирует перед зданием факультета журналистики МГУ.
Анатолий и Стефания начали встречаться в 2023 году. Девушка Толмацкого на шесть лет старше его. Стефания в 2023 году окончила журфак МГУ, но продолжила обучение в магистратуре. Пара не делится подробностями личной жизни с подписчиками, пишет издание «Страсти».
Анатолий Толмацкий считает журфак «подспорьем для будущей профессии». Он уточнил, что делом жизни для него по-прежнему остаётся музыка.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анатолий Толмацкий считает журфак «подспорьем для будущей профессии». Он уточнил, что делом жизни для него по-прежнему остаётся музыка.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина