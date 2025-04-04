Сын рэпера Децла опубликовал фото с возлюбленной

Певица Алекса (Александра Чвикова) заявляла в середине марта в соцсетях о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, затем говорила, что ее аккаунт взломали, а теперь она ответила подписчикам, что о разводе не может быть и речи.