«Предлагают очередной кошмар»: Кинокритик раскритиковал ремейк на «Приключения Шурика»

20 августа 2025, 17:14

Кинокритик Шнейдеров раскритиковал ремейк на «Приключения Шурика»

Кадр: фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

В России готовится к выходу очередной ремейк легенды советского кинематографа. Теперь зрителям покажут «Приключения Шурика» в современной интерпретации. При этом еще до выхода картину начали критиковать.





Негативно к выходу ремейка отнесся кинокритик Давид Шнейдеров. В своей беседе с Общественной службой новостей он заявил, что не испытывает оптимизма, и уже фильм назвал «кошмаром».





«Да мы все видели эти пародии от ТНТ на “Бриллиантовую руку”, “Иронию судьбы” и другие проекты из прошлого. А теперь нам предлагают очередной кошмар — о приключениях Шурика. И кажется мне, что ничем интересным это не завершится», — заявил Шнейдеров.

«Да и среднестатистическому зрителю, который знаком с советской классикой, проще включить оригинал и поностальгировать, а не смотреть отборное д*рьмо, которое предлагает современный кинематограф», — сказал Шнейдеров.