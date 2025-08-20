«Предлагают очередной кошмар»: Кинокритик раскритиковал ремейк на «Приключения Шурика»
В России готовится к выходу очередной ремейк легенды советского кинематографа. Теперь зрителям покажут «Приключения Шурика» в современной интерпретации. При этом еще до выхода картину начали критиковать.
Негативно к выходу ремейка отнесся кинокритик Давид Шнейдеров. В своей беседе с Общественной службой новостей он заявил, что не испытывает оптимизма, и уже фильм назвал «кошмаром».
«Да мы все видели эти пародии от ТНТ на “Бриллиантовую руку”, “Иронию судьбы” и другие проекты из прошлого. А теперь нам предлагают очередной кошмар — о приключениях Шурика. И кажется мне, что ничем интересным это не завершится», — заявил Шнейдеров.
Эксперт обратил внимание на то, что все попытки переснять легендарные советские картины заранее обречены на провал. Одной из причин кинокритик назвал актеров, которые лишены той харизмы, которая была у артистов в СССР. К тому же, знакомый с классикой зритель лучше пересмотрит оригинал, чем будет смотреть наотборное д*рьмо, которое предлагает современный кинематограф.
«Да и среднестатистическому зрителю, который знаком с советской классикой, проще включить оригинал и поностальгировать, а не смотреть отборное д*рьмо, которое предлагает современный кинематограф», — сказал Шнейдеров.
Несмотря на весь негатив, кинокритик пообещал посмотреть ремейк «Приключений Шурика» и поделится своим мнением после.