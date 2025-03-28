Слабость, сонный паралич, кошмары: муж Ирины Пинчук страдает в одиночестве после того, как поймался на изменах

Райан Рейнольдс заставил свою семилетнюю дочь повторять матерные слова для фильма около 500 раз, заставив ребенка расплакаться. «Казус» случился во время съемок «Дедпула и Росомахи». Дочка известного актера снялась в картине, но, видимо, никто ее не предупредил, что надо будет говорить нецензурщину.