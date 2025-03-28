Слабость, сонный паралич, кошмары: муж Ирины Пинчук страдает в одиночестве после того, как поймался на изменах

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)
Ирина Пинчук рассталась с Араем Чобаняном после того, как в интернете появилась его личная переписка, доказавшая факты измены. Звезда «Дома-2» дала мужу шанс доказать свою верность, однако он не смог этого сделать.
Несмотря на произошедшее, Чобанян не теряет надежду вернуть доверие Ирины. По словам экс-участника знаменитой телестройки, жизнь в одиночестве дается ему нелегко.
Отмечается, что супруги продолжают поддерживать связь ради детей.
Читайте также:
«Рано радовалась»: переезд Ирины Пинчук отменился
Ирина Пинчук рассказала, с кем и где будут жить дети после ее развода с Араем Чобаняном
«Истероидный тип»: психолог Кардиакос объяснила, как пройдет развод Ирины Пинчук
«Я приболел. У меня насморк и слабость, к сожалению. Только начал активно тренироваться, набирать форму — и добрый вечер. Ну ладно, уже привык к каким-то негативным новостям. А еще сегодня ночью у меня был сонный паралич — впервые в жизни. Жесткая тема. Кошмары снились. Вижу себя в отражении зеркала и понимаю, что я проснулся, но двинуться не могу, парализованный», — написал Арай в своем блоге.
Отмечается, что супруги продолжают поддерживать связь ради детей.
Читайте также:
«Рано радовалась»: переезд Ирины Пинчук отменился
Ирина Пинчук рассказала, с кем и где будут жить дети после ее развода с Араем Чобаняном
«Истероидный тип»: психолог Кардиакос объяснила, как пройдет развод Ирины Пинчук
Екатерина Коршунова