Сын Тины Канделаки Леонтий: долгие поиски себя, актерская карьера, страсть к музыке и уход с «Новой фабрики звёзд»

Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
Сегодня, 28 апреля, свой день рождения празднует Леонтий Кондрахин — музыкант, актёр и сын известной телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки. Ему исполнилось 24 года.
Весьма талантливый юноша уже проявил себя в музыке, сочинив и исполнив два саундтрека к сериалу «Дурная кровь», а также снялся в сериале «Постучись в мою дверь». Подробности читайте в материале «Радио 1».
Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
Леонтий Кондрахин появился на свет 28 апреля 2001 года в столице России. Его родители — предприниматель Андрей Кондрахин, и известная телеведущая Тина Канделаки. Когда мальчику исполнилось девять лет, его родители приняли решение о разводе, но это не повлияло на их общение с отцом.
В детстве Леонтий занимался в спортивных секциях, ходил в театральный кружок и музыкальную школу. В 2014 году он неожиданно для себя решил заниматься программированием, вдохновившись примерами Марка Цукерберга и Стива Джобса.
В 2017 году Кондрахин закончил кадетский класс при ФСО Российской Федерации, а после — философский факультет МГУ, но ни одна из профессий оказалась не для него. К тому времени он уже вполне серьезно увлекался музыкой и выбрал для себя творческий путь.
Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
С тринадцати лет Леонтий Кондрахин начал создавать музыкальные композиции. Его первые произведения — «Панк-рок для душевнобольных» и «В шараге ты такая одна» — получили высокую оценку в социальных сетях.
В 2020 году исполнитель выпустил композицию «Тупая», а в следующем году создал для сериала «Дурная кровь» две песни — «Звёзды» и «Мир одиноких», которые исполнил сам.
Спустя некоторое время для телепроекта «Наследники и самозванцы» музыкант написал композицию «Грязь». В 2023 году на телеканале ТВ-3 состоялась премьера программы «Любовная магия», в которой звучала музыка, написанная сыном Канделаки, а исполняла её Ольга Дворянцева.
В 2022 году Леонтий сделал первые шаги в телевизионной карьере. На развлекательном канале 2x2 ему предложили вести новостную программу. Проявив себя талантливым ведущим, он позже перешёл в шоу «УТРО.ТНТ».
Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
В начале 2024 года молодой человек стал участником реалити-шоу «Новая фабрика звёзд» на телеканале ТНТ. Вместе с ним в проекте приняли участие и другие дети известных личностей, в том числе сын легендарного исполнителя шансона Михаила Круга. Однако Лео не смог дойти до конца проекта.
Он оказался в числе участников, которые должны были покинуть шоу, и, хотя другие участники отдали свои голоса за него, он отдал их другому участнику — Никите Уфимцеву.
После речи артист эффектно бросил микрофон на сцену и покинул зал. Тина Канделаки высказалась о поступке своего сына. Она отметила, что Лео вызывает у неё чувство гордости.
Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
Первые шаги в кино Леонтий делал в роли массовки в сериалах Крепкие орешки-4, Наш спецназ-3, Первый отдел-4. Весной 2023 года начинающий актер успешно прошел кастинг в ремейк популярного турецкого телесериала «Постучись в мою дверь».
Первый сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оказался популярным, поэтому зрителей ждет продолжение, в котором также будет принимать участие сын Канделаки. В одном из интервью Леонтий признался, что не собирается менять музыку на актёрство, но пока что хочет попробовать себя в разных историях.
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Детство
Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
Леонтий Кондрахин появился на свет 28 апреля 2001 года в столице России. Его родители — предприниматель Андрей Кондрахин, и известная телеведущая Тина Канделаки. Когда мальчику исполнилось девять лет, его родители приняли решение о разводе, но это не повлияло на их общение с отцом.
В детстве Леонтий занимался в спортивных секциях, ходил в театральный кружок и музыкальную школу. В 2014 году он неожиданно для себя решил заниматься программированием, вдохновившись примерами Марка Цукерберга и Стива Джобса.
В 2017 году Кондрахин закончил кадетский класс при ФСО Российской Федерации, а после — философский факультет МГУ, но ни одна из профессий оказалась не для него. К тому времени он уже вполне серьезно увлекался музыкой и выбрал для себя творческий путь.
Первые шаги к популярности
Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
С тринадцати лет Леонтий Кондрахин начал создавать музыкальные композиции. Его первые произведения — «Панк-рок для душевнобольных» и «В шараге ты такая одна» — получили высокую оценку в социальных сетях.
В 2020 году исполнитель выпустил композицию «Тупая», а в следующем году создал для сериала «Дурная кровь» две песни — «Звёзды» и «Мир одиноких», которые исполнил сам.
Спустя некоторое время для телепроекта «Наследники и самозванцы» музыкант написал композицию «Грязь». В 2023 году на телеканале ТВ-3 состоялась премьера программы «Любовная магия», в которой звучала музыка, написанная сыном Канделаки, а исполняла её Ольга Дворянцева.
В 2022 году Леонтий сделал первые шаги в телевизионной карьере. На развлекательном канале 2x2 ему предложили вести новостную программу. Проявив себя талантливым ведущим, он позже перешёл в шоу «УТРО.ТНТ».
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«Новая фабрика звёзд»
Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
В начале 2024 года молодой человек стал участником реалити-шоу «Новая фабрика звёзд» на телеканале ТНТ. Вместе с ним в проекте приняли участие и другие дети известных личностей, в том числе сын легендарного исполнителя шансона Михаила Круга. Однако Лео не смог дойти до конца проекта.
Он оказался в числе участников, которые должны были покинуть шоу, и, хотя другие участники отдали свои голоса за него, он отдал их другому участнику — Никите Уфимцеву.
«Хочу обратиться ко всем ненавистникам, которые появились в момент моего прихода на «Фабрику звезд». Дорогие ненавистники, пожалуйста, запомните раз и навсегда — вы меня и мою семью делаете сильнее. Третий, самый важный момент. Я знаю, что вне этого проекта добьюсь всего, чего хочу. Спасибо за поддержку», — заявил Лео.
После речи артист эффектно бросил микрофон на сцену и покинул зал. Тина Канделаки высказалась о поступке своего сына. Она отметила, что Лео вызывает у неё чувство гордости.
«Сынок, я тобой горжусь. Мои глаза в слезах радости от того, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвёл ни меня, ни канал, ни своих новых друзей по «Фабрике». Никита, всей семьёй желаем тебе удачи. Это твой шанс. Используй его!» – писала в соцсетях Канделаки.
Работа в кино
Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
Первые шаги в кино Леонтий делал в роли массовки в сериалах Крепкие орешки-4, Наш спецназ-3, Первый отдел-4. Весной 2023 года начинающий актер успешно прошел кастинг в ремейк популярного турецкого телесериала «Постучись в мою дверь».
«В один момент судьба будто сама привела меня на площадку. В этой среде я ощущаю себя естественно», – цитирует артиста издание uznayvse.ru.
Первый сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оказался популярным, поэтому зрителей ждет продолжение, в котором также будет принимать участие сын Канделаки. В одном из интервью Леонтий признался, что не собирается менять музыку на актёрство, но пока что хочет попробовать себя в разных историях.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова