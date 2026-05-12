«У нас как будто симбиоз»: Гордон рассказала, как изменилось ее отношение к Собчак
Екатерина Гордон рассказала о примирении с Ксенией Собчак
В интервью Ляйсан Утяшевой Екатерина Гордон поведала о неожиданном завершении давнего конфликта с Ксенией Собчак. По словам юриста, переломный момент наступил после того, как журналистка сама обратилась к ней за помощью.
В ходе последовавшего разговора стороны обменялись взаимными любезностями. Как утверждает Гордон, обе признали профессиональные качества друг друга.
«Я отвечаю: "Ксюша, значит ли это, что ты признала меня как юриста?" Она говорит: "Ну ладно, признала". Тогда я сказала: "И я признаю тебя как журналиста". Теперь у нас как будто симбиоз», — поделилась адвокат.На протяжении долгого времени между знаменитостями не раз возникали публичные споры. Журналистка неоднократно высказывала критику в адрес профессиональной этики юриста. Однако после личного разговора напряженность в отношениях, судя по всему, сошла на нет.