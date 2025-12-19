Цыганова про Киркорова: «О нём забыли все»

19 декабря 2025, 00:50

Певица Цыганова назвала Киркорова «ничтожным типом»

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости / Павел Лисицын)

Музыкальная исполнительница Вика Цыганова резко отреагировала на оскорбления Филиппа Киркорова, заявив, что поп-короля все забыли. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Газета.Ru».





Певица подчеркнула, что не желает комментировать слова Киркорова, так как для неё этот артист больше не существует. По ее мнению, высказывания музыканта не имеют значения, поскольку люди уже утратили к нему доверие.





«А зачем я буду отвечать какому-то ничтожному типу? Многие блогеры с начала СВО проводили голосование, кого они считают народным артистом. Киркоров набрал 3% голосов», — заявила Цыганова.

«Я думаю, что это о нем забыли все. Люди из народа говорят Киркорову: "Мы хотели забыть о вас, но вы лезете везде на экраны, чтобы напомнить о себе, а мы вас не любим"», — поделилась певица.