Сына баскетболиста Майкла Джордана арестовали за наркотики во Флориде

Маркус Джордан (Фото: соцсети)
Сына знаменитого баскетболиста из США Майкла Джордана Маркуса арестовали во Флориде, сообщил таблоид TMZ.
Отмечалось, что 34-летнего Маркуса Джордана подозревают в хранении запрещенных веществ и вождении в нетрезвом виде. Также наследник баскетболиста оказал полицейским сопротивление во время ареста.
Сына Майкла Джордана отправили в тюрьму округа Ориндж.
Маркус — вторым из пяти детей именитого игрока NBA. Сын Майкла Джордона несколько лет находился в отношениях с Ларсой Пиппен — бывшей супругой спортсмена Скотти Пиппена, однако в 2024 году влюбленные разошлись. Ларса на 17 лет старше Маркуса.
Маркус — управляющий Trophy Room, сувенирного бутика в Орландо. Он был вдохновлен комнатой трофеев в семейной резиденции Джордана.
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Сына Майкла Джордана отправили в тюрьму округа Ориндж.
Маркус — вторым из пяти детей именитого игрока NBA. Сын Майкла Джордона несколько лет находился в отношениях с Ларсой Пиппен — бывшей супругой спортсмена Скотти Пиппена, однако в 2024 году влюбленные разошлись. Ларса на 17 лет старше Маркуса.
Маркус — управляющий Trophy Room, сувенирного бутика в Орландо. Он был вдохновлен комнатой трофеев в семейной резиденции Джордана.
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Ольга Енгалычева