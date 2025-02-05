Рэпер из США DaBaby потребовал 15 пачек мармелада и несколько килограмм начос

DaBaby (Фото: соцсети)
Американский рэпер DaBaby планирует приехать в Москву за два дня до концерта. По информации Teлеграм-канала Mash, артист собирается лично проверить соблюдение всех своих требований, в которые входят 15 пачек мармеладных мишек и несколько килограмм мексиканских начос.
Отмечалось, что в райдере у DaBaby указаны пятизвездочный отель и перелет бизнес-классом. А вот спиртных напитков в списке нет.
Источник поделился, что американский рэпер проведет несколько дней на территории России, поскольку собирается посмотреть достопримечательности. В планах у DaBaby посетить Красную площадь. Кроме того, рэпер планирует попробовать записать совместный трек с российским исполнителем. Однако еще неизвестно с кем именно.
DaBaby выступит в России 28 февраля. Гонорар рэпера за концерт составляет 500 тысяч долларов. На разогреве у артиста будут российские звезды.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что рассматривает возможность проведения концерта Канье Уэста в России после отмены его майских концертов в Японии и скандала с супругой рэпера Бьянкой Цензори
Читайте также:
«Уже невозможно»: жена Буйнова взвыла после новостей о состоянии здоровья её мужа
44-летняя супермодель Жизель Бюндхен родила третьего ребенка
Кайли Дженнер боится, что Тимоти Шаламе бросит ее из-за мамы Крис
Источник поделился, что американский рэпер проведет несколько дней на территории России, поскольку собирается посмотреть достопримечательности. В планах у DaBaby посетить Красную площадь. Кроме того, рэпер планирует попробовать записать совместный трек с российским исполнителем. Однако еще неизвестно с кем именно.
DaBaby выступит в России 28 февраля. Гонорар рэпера за концерт составляет 500 тысяч долларов. На разогреве у артиста будут российские звезды.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что рассматривает возможность проведения концерта Канье Уэста в России после отмены его майских концертов в Японии и скандала с супругой рэпера Бьянкой Цензори
Читайте также:
«Уже невозможно»: жена Буйнова взвыла после новостей о состоянии здоровья её мужа
44-летняя супермодель Жизель Бюндхен родила третьего ребенка
Кайли Дженнер боится, что Тимоти Шаламе бросит ее из-за мамы Крис
Ольга Енгалычева