28 ноября 2026, 22:36

Муж Ани Лорак заявил о параллельной связи с двумя женщинами

Каролина Куек и Исаак Виджраку (Фото: Instagram* @theisaackey)

Муж певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) Исаак Виджраку заявил в личном блоге о параллельной связи с двумя женщинами.





Виджраку опубликовал два снимка с женой: на одном она в концертном наряде, на другом — в банном халате.

«Я слишком долго хранил секрет, правду, которая больше не подходит мне. Сегодня я должен это сказать, хотя я знаю последствия. На протяжении многих лет у меня была параллельная связь с двумя женщинами», — сказал он.

Каролина Куек и Исаак Виджраку (Фото: Instagram* @theisaackey)

«Самая удивительная вещь — это то, что обе они знают друг о друге. Они знают друг друга ещё с давних времен, и их сердца достаточно сильны. Я влюбился в женщину, и жизнь дала мне две», — пояснил Исаак.