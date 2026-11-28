«Я знаю последствия»: Муж Ани Лорак признался в связи с двумя женщинами
Муж Ани Лорак заявил о параллельной связи с двумя женщинами
Муж певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) Исаак Виджраку заявил в личном блоге о параллельной связи с двумя женщинами.
Виджраку опубликовал два снимка с женой: на одном она в концертном наряде, на другом — в банном халате.
«Я слишком долго хранил секрет, правду, которая больше не подходит мне. Сегодня я должен это сказать, хотя я знаю последствия. На протяжении многих лет у меня была параллельная связь с двумя женщинами», — сказал он.Мужчина пояснил, что одна из женщин — Ани Лорак, и назвал её голос своей истинной слабостью. При этом супруг певицы заявил и о существовании другой возлюбленной.
«Самая удивительная вещь — это то, что обе они знают друг о друге. Они знают друг друга ещё с давних времен, и их сердца достаточно сильны. Я влюбился в женщину, и жизнь дала мне две», — пояснил Исаак.Так он поэтично объяснил, что Ани Лорак на сцене и дома — словно две разные женщины, и он восхищается обеими.