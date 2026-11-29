29 ноября 2026, 01:15

Джигурда сообщил об улучшении состояния после инфаркта, но сроки выписки неизвестны

Никита Джигурда (Фото: кадр из видео Instagram* @instadzhigurda)

Состояние актера Никиты Джигурды улучшилось после обширного инфаркта, но он пока не знает, сколько еще времени проведет в клинике. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС.





Сейчас он ощущает себя значительно лучше, чем несколько дней назад, когда не мог ни принимать пищу, ни пить и сильно терял вес. Звезда похудел до 68 кг при обычном весе 86 кг. Джигурда пояснил, что недавно организм наконец-то перестал отторгать еду.



Артиста перевели из реанимации в обычную палату. Медики выдали ему листы с картинками и описанием упражнений, которые должны помочь вернуться в форму. О точных сроках выписки актер пока не говорит: многое зависит от поведения тромба в его сердечной аорте, который стал причиной мощного инфаркта. Медики предупредили, что тромб может оторваться в любой момент.



Никита Джигурда (Фото: кадр из видео Instagram* @instadzhigurda)

«Из-за того, что я перенес на ногах инфаркт такой силы, после которого люди умирают, и поскольку привезли меня в больницу с мигалкой на скорой помощи уже после случившихся ударов, никаких операций по шунтированию и прочих операбельных способах, о которых писали СМИ, мне не проводили, поскольку на сердце у меня, как говорят врачи, свежая рана», — объяснил Джигурда.