«Никуда не пускают»: Макеева рассказала о запретах мужа во время беременности
Беременная Анастасия Макеева объяснила, как муж оберегает её во время ремонта
44-летняя актриса Анастасия Макеева готовится впервые стать матерью — она ждёт ребёнка от бизнесмена Романа Малькова. В своём блоге артистка заявила, что муж запрещает ей вставать на стремянку.
Супруги делают ремонт и надеются обновить дом перед появлением малыша. Поклонники переживают за будущую маму и пишут ей, что она может подвергать опасности ребёнка, чрезмерно напрягаясь и не давая себе отдыха. Анастасия объяснила, что публикует ролики о ремонте, снятые ранее.
«Сейчас меня не то что на стремянку, меня никуда не пускают!» — пояснила Макеева.Звезда заверила, что муж очень оберегает её, потому что сильно за неё переживает.
«Я окружена заботой и нахожусь под защитой своего любимого мужа! У нас действительно очень много хлопот. Мы активно готовимся к новому, невероятно долгожданному этапу нашей жизни», — резюмировала артистка.Кроме того, она напомнила, что сейчас существуют щадящие режимы и даже краски есть такие, которые высыхают буквально за десять минут и не являются вредными.