28 ноября 2026, 21:20

Беременная Анастасия Макеева объяснила, как муж оберегает её во время ремонта

Анастасия Макеева (Фото: кадр из сериала «Анна Каренина»)

44-летняя актриса Анастасия Макеева готовится впервые стать матерью — она ждёт ребёнка от бизнесмена Романа Малькова. В своём блоге артистка заявила, что муж запрещает ей вставать на стремянку.





Супруги делают ремонт и надеются обновить дом перед появлением малыша. Поклонники переживают за будущую маму и пишут ей, что она может подвергать опасности ребёнка, чрезмерно напрягаясь и не давая себе отдыха. Анастасия объяснила, что публикует ролики о ремонте, снятые ранее.

«Сейчас меня не то что на стремянку, меня никуда не пускают!» — пояснила Макеева.

«Я окружена заботой и нахожусь под защитой своего любимого мужа! У нас действительно очень много хлопот. Мы активно готовимся к новому, невероятно долгожданному этапу нашей жизни», — резюмировала артистка.