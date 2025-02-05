«Мечта обниматься с набитыми пузами под одеялом»: экс-супруга мужа Ивлеевой тяжело переживает расставание

Анастасия Абрютина (Фото: соцсети)
Настя Ивлеева удивила общественность своим замужеством с родственником режиссера Никиты Михалкова Филиппом Бегаком. При этом его бывшая жена по всей видимости скучает по возлюбленному и тяжело переживает развод.
Мечты Абрютиной
Сама модель никак не комментировала причину расставания с Филипом. При этом она не забывает ввести свой блог, в котором публикует необычные посты. В одном из них говорится:
«Мечта номер #5686424574 — Прийти с любимым человекам в шашлычную и есть самый жирный плов с курдюком и шашлык с чесночным соусом. А потом поехать домой, включить тупую комедию и обниматься с набитыми пузами под одеялом», — пишет Анастасия.
Этот пост модель сопроводила кадрами, на которых она в белом пиджаке с глубоким вырезом. Также на ней короткая юбка, которая демонстрирует стройные ноги девушки.
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Жизнь Насти Ивлеевой с Филиппом
Блогер объявила о замужестве с Бегаком в прошлом декабре. Свадьба была сыграна в Мурманске, где еще год назад Филипп отдыхал с экс-супругой Анастасией. Как пишут Starhit, Ивлеева пока не рассказывала подробностей знакомства со своим мужем.
Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: соцсети)
В новых отношениях Настя погрузилась в изучение искусства. Также недавно она вместе с Филиппом посещала Мариинский театр. Фанаты отмечают, что Настя обрела долгожданное счастье.
К тому же поклонники начали подозревать блогера в интересном положении. Все из-за фото, на котором супруг держит живот Ивлеевой. При этом Настя сама делала подобные намеки:
«Девочка подумала и решила сфокусироваться на книгах, детях, других, не менее интересных проектах!».
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