«Спасибо Богу за тебя»: Татьяна Навка трогательно поздравила Дмитрия Пескова с 58-летием
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка трогательно поздравила своего супруга, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с 58-летием.
В личном Telegram-канале фигуристка опубликовала чёрно-белую фотографию, на которой они с мужем нежно обнимаются. Под снимком Навка оставила короткую, но искреннюю подпись:
«Спасибо Богу за тебя. Я всегда рядом».
Эта лаконичная фраза, по словам поклонников, передала всю глубину чувств между супругами, которые вместе уже десять лет. В этом году пара отметила юбилей свадьбы.
У Татьяны и Дмитрия подрастает 11-летняя дочь Надежда. Девочка, как и мама, занимается фигурным катанием и уже демонстрирует артистизм и спортивное упорство. Навка не раз рассказывала, что семья для неё — главный источник вдохновения.
Напомним, Татьяна Навка — не только олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта, но и успешный продюсер ледовых шоу. В 2018 году она возглавила рейтинг самых состоятельных жён кремлёвских чиновников: её доход составил более 218 миллионов рублей.
