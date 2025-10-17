«Спасибо Богу за тебя»: Татьяна Навка трогательно поздравила Дмитрия Пескова с 58-летием

17 октября 2025, 19:21

Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с днём рождения

Татьяна Навка и Дмитрий Песков (Фото: Instagram* / @tatiana_navka)

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка трогательно поздравила своего супруга, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с 58-летием.