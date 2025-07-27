Ирина Пегова похвасталась молодым любовником во время отдыха в Турции
Ирина Пегова поделилась совместным снимком с Сергеем Мариным во время отдыха в Турции. Как стало известно, 47-летняя актриса встречается с 37-летним коллегой, с которым два года назад познакомилась на съемках сериала «Царская прививка».
На фотографиях пара запечатлена на поле для гольфа: Пегова в короткой белой юбке, а Марин в светлых шортах. Актер положил руку на плечо возлюбленной, а она кокетливо выставила вперед коленку.
Поклонники считают, что между артистами и правда возникла особая связь. В комментариях уже строят прогнозы о скорой свадьбе, хотя сами влюбленные пока не комментируют свои планы на будущее.
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