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Ирина Пегова похвасталась молодым любовником во время отдыха в Турции

Ирина Пегова (Фото: Инстаграм*/pegovairina)

Ирина Пегова поделилась совместным снимком с Сергеем Мариным во время отдыха в Турции. Как стало известно, 47-летняя актриса встречается с 37-летним коллегой, с которым два года назад познакомилась на съемках сериала «Царская прививка».



На фотографиях пара запечатлена на поле для гольфа: Пегова в короткой белой юбке, а Марин в светлых шортах. Актер положил руку на плечо возлюбленной, а она кокетливо выставила вперед коленку.

Поклонники считают, что между артистами и правда возникла особая связь. В комментариях уже строят прогнозы о скорой свадьбе, хотя сами влюбленные пока не комментируют свои планы на будущее.

*Запрещен в РФ

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