Ирина Пегова похвасталась молодым любовником во время отдыха в Турции

27 июля 2025, 07:24

Ирина Пегова (Фото: Инстаграм*/pegovairina)

Ирина Пегова поделилась совместным снимком с Сергеем Мариным во время отдыха в Турции. Как стало известно, 47-летняя актриса встречается с 37-летним коллегой, с которым два года назад познакомилась на съемках сериала «Царская прививка».