Скандал с Максаковой, связь с Галкиным* и возвращение к мужу после четырех лет развода: Чем еще сможет поразить Юлия Меньшова?

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Юлия Меньшова, ведущая и актриса, смогла не только заявить о себе в мире шоу-бизнеса, но и успешно вырваться из тени своих знаменитых родителей. Ее талант и упорство позволили ей завоевать признание зрителей и критиков. Однако личная жизнь Юлии не всегда была безоблачной: она пережила расставание с мужем, но сделала выбор в пользу прощения.
Как же сегодня складывается жизнь и карьера этой яркой представительницы звездной династии? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Интересно, что самыми счастливыми годами своего детства Юлия считала тот период, когда ее родители не жили вместе. Каждые выходные отец забирал ее к себе, они вместе ходили на рынок, готовили и проводили много времени вдвоем, что позволило ему уделять ей больше внимания.
Успешные родители не позволяли ей носить в школу дорогие зарубежные вещи, которые привозили из командировок. Несмотря на попытки Юлии убедить мать в том, что почти все ее одноклассники носят импортные джинсы, аргументы не срабатывали. С двенадцати лет Юля каждый год помогала родственникам в колхозе собирать урожай, и только там могла нарядиться и сделать макияж перед тем, как отправиться на танцы.
После завершения обучения Меньшова нашла себя в театре имени Чехова. Однако времена лихих 90-х не щадили ни артистов, ни зрителей — залы театра оставались полупустыми. В поисках новых горизонтов Юлия решила обратиться к телевидению. Начав свою карьеру с должности редактора программы «Мое кино», она быстро завоевала популярность и стала одной из самых востребованных ведущих страны.
Не ограничиваясь работой на телевидении, Юлия также успела сняться более чем в тридцати фильмах, подтверждая тем самым свой талант и стремление к самовыражению в различных формах искусства.
У пары родились двое детей: сын Андрей и дочь Таисия. Однако после восьми лет совместной жизни они развелись из-за загруженности на работе, бытовых трудностей и финансовых вопросов, так как Юлия была главной добытчицей в семье. Через четыре года раздельной жизни они решили дать своим отношениям второй шанс, осознав, что все еще важны друг для друга.
Интересно, что после того как Максим Галкин* покинул страну, Меньшову пригласили вернуться на Первый канал. Однако она ответила отказом, подтвердив тем самым свою независимость и принципы.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Суровое детствоВ этом году Юлия, дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой, отпраздновала свой 55-й день рождения. Поскольку родители активно развивали свои карьеры, воспитанием Юлии занималась довольно строгая и сдержанная бабушка. Отец и мать всегда были требовательными и не спешили проявлять нежность к своей дочке.
Интересно, что самыми счастливыми годами своего детства Юлия считала тот период, когда ее родители не жили вместе. Каждые выходные отец забирал ее к себе, они вместе ходили на рынок, готовили и проводили много времени вдвоем, что позволило ему уделять ей больше внимания.
Успешные родители не позволяли ей носить в школу дорогие зарубежные вещи, которые привозили из командировок. Несмотря на попытки Юлии убедить мать в том, что почти все ее одноклассники носят импортные джинсы, аргументы не срабатывали. С двенадцати лет Юля каждый год помогала родственникам в колхозе собирать урожай, и только там могла нарядиться и сделать макияж перед тем, как отправиться на танцы.
Фото: iStock/Tendo23
Самая востребованная ведущая страныЮлия Большова поступила в школу-студию МХАТ под фамилией, скрывающей ее родственные связи. Однако, после успешной сдачи экзаменов, она решилась на откровенность и призналась в своем истинном происхождении. Ожидала ли она поддержки и похвалы от родителей? Увы, вместо одобрения, Юлия сталкивалась лишь с постоянной критикой, что лишь подчеркивало высокие требования, которые они предъявляли к своей дочери.
После завершения обучения Меньшова нашла себя в театре имени Чехова. Однако времена лихих 90-х не щадили ни артистов, ни зрителей — залы театра оставались полупустыми. В поисках новых горизонтов Юлия решила обратиться к телевидению. Начав свою карьеру с должности редактора программы «Мое кино», она быстро завоевала популярность и стала одной из самых востребованных ведущих страны.
Не ограничиваясь работой на телевидении, Юлия также успела сняться более чем в тридцати фильмах, подтверждая тем самым свой талант и стремление к самовыражению в различных формах искусства.
Фото: iStock/smolaw11
Личная жизньЮлия встретила своего будущего мужа Игоря Гордина в 27 лет и сразу почувствовала, что он может стать ее супругом. После года совместной жизни они поженились, когда Юлия уже была популярной ведущей, а Игорь — неизвестным артистом ТЮЗа.
У пары родились двое детей: сын Андрей и дочь Таисия. Однако после восьми лет совместной жизни они развелись из-за загруженности на работе, бытовых трудностей и финансовых вопросов, так как Юлия была главной добытчицей в семье. Через четыре года раздельной жизни они решили дать своим отношениям второй шанс, осознав, что все еще важны друг для друга.
Ведущая программыВ течение четырех лет Юлия Меньшова была ведущей программы «Наедине со всеми» на Первом канале, где ей приходилось обсуждать острые темы с известными личностями. Одним из самых неприятных и неожиданных интервью стала беседа с Людмилой Максаковой. Несмотря на предупреждения о сложном характере актрисы и её мастерстве в провокациях, в начале съемок Максакова вела себя довольно мило. Однако вскоре гостья начала практически перебивать Юлию, акцентируя внимание на деталях своей личной жизни, что стало полной неожиданностью для ведущей. Меньшова, растерявшись, решила отпустить ситуацию, осознав, что это тоже часть портрета героя.
Связь с Галкиным*Несколько лет назад Юлия покинула Первый канал после совместной работы с супругом Аллы Борисовны. С коллегой у неё не сложились отношения: тот стремился тянуть одеяло на себя, что вызывало недовольство ведущей. Кроме того, Юлии не нравилось, что большинство гостей программы были представителями шоу-бизнеса, тогда как ей ближе были актеры театра и кино. Она также не соглашалась с методами, которыми редакция пыталась поднять рейтинги шоу, и чувствовала, что команда явно настроена против неё, вырезая важные моменты из программы.
Интересно, что после того как Максим Галкин* покинул страну, Меньшову пригласили вернуться на Первый канал. Однако она ответила отказом, подтвердив тем самым свою независимость и принципы.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Дарья Осипова