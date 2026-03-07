Скандал вокруг ареста Бритни Спирс: лекарства проверяют на наркотики
Певице Бритни Спирс может грозить тюремное наказание после недавнего задержания за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает RadarOnline, внимание следствия привлекли также таблетки, найденные у артистки во время ареста.
Сейчас препараты направлены на экспертизу: специалисты проверяют, содержатся ли в них запрещённые вещества. Если анализ подтвердит наличие наркотических компонентов, дело может получить более серьёзный юридический статус.
По информации источников, певица якобы приобрела эти лекарства в Мексике, куда регулярно ездит за медикаментами. При этом не исключается версия, что в составе таблеток могут оказаться примеси запрещённых веществ.
Напомним, что задержание Спирс произошло в Калифорнии вечером около 21:28 по местному времени. В полицейском участке её оформили примерно в 3:02 ночи, а уже к 6:07 утра артистку отпустили. Судебное заседание по делу назначено на 4 мая.
