Скандал вокруг ареста Бритни Спирс: лекарства проверяют на наркотики

07 марта 2026, 17:44

Бритни Спирс может оказаться в тюрьме из-за найденных при аресте таблеток

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Певице Бритни Спирс может грозить тюремное наказание после недавнего задержания за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает RadarOnline, внимание следствия привлекли также таблетки, найденные у артистки во время ареста.