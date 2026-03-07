Солист Oasis снова свободен: Ноэл Галлахер разошёлся с Салли Маш
Британский музыкант Ноэл Галлахер, один из основателей и авторов большинства песен группы Oasis, расстался со своей возлюбленной — организатором светских мероприятий Салли Маш. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.
По информации инсайдеров, отношения пары завершились в начале 2026 года. При этом расставание прошло спокойно и без громких скандалов.
Как утверждают знакомые музыканта, никаких драматичных причин для разрыва не было — со временем они просто поняли, что не подходят друг другу. Несмотря на это, Галлахер и Маш якобы смогли сохранить дружеские отношения.
Их роман начался в 2023 году, вскоре после того как музыкант объявил о разводе со своей второй супругой — публицистом Сарой МакДоналд.
В последний раз бывшую пару видели вместе на публике в сентябре прошлого года, когда они посетили пожарную часть Чилтер в Лондон.
