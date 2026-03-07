Солист Oasis снова свободен: Ноэл Галлахер разошёлся с Салли Маш

07 марта 2026, 17:13

Солист Oasis Ноэл Галлахер расстался с возлюбленной спустя два года отношений

Ноэл Галлахер (Фото: Instagram* / @oasis)

Британский музыкант Ноэл Галлахер, один из основателей и авторов большинства песен группы Oasis, расстался со своей возлюбленной — организатором светских мероприятий Салли Маш. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.