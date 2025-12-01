«Владеет тремя языками»: Возлюбленная Павла Дурова намекнула, что они поженились
Возлюбленная предпринимателя Дурова Юлия Вавилова назвала его своим мужем
Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала в личном блоге юмористический пост, в котором намекнула, что они поженились.
Юлия пошутила, что даже простые арифметические примеры решает на калькуляторе и даже приложила снимок простого вычисления. В подписи девушка добавила, что её любимый «владеет более чем тремя языками».
«Мой муж хватает мой телефон в поисках переписки с другими, но там есть нечто похуже...» — написала она.Некоторые пользователи соцсетей предположили, что эти слова могут указывать на брак с предпринимателем Павлом Дуровым.
Юлии Вавиловой 25 лет, она профессионально переводит с английского, испанского и арабского языков. Её отношения с 41-летним Дуровым длятся около года. В августе 2024 года она сопровождала бизнесмена во Франции, где его задержали местные правоохранительные органы.