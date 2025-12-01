«Владеет тремя языками»: Возлюбленная Павла Дурова намекнула, что они поженились

01 декабря 2025, 11:50

Возлюбленная предпринимателя Дурова Юлия Вавилова назвала его своим мужем

Юлия Вавилова (Фото: Instagram* @julivavilova)

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала в личном блоге юмористический пост, в котором намекнула, что они поженились.





Юлия пошутила, что даже простые арифметические примеры решает на калькуляторе и даже приложила снимок простого вычисления. В подписи девушка добавила, что её любимый «владеет более чем тремя языками».

«Мой муж хватает мой телефон в поисках переписки с другими, но там есть нечто похуже...» — написала она.