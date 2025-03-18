Скандальному рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в России

Николай Васильев (фото: ВКонтакте @vacio_official)
Рэперу Vacio (настоящее имя – Николай Васильев) заблокировали последние банковские счета в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что такие меры были приняты из-за долга по коммуналке в 50 тысяч рублей и кредитным картам в размере около 200 тысяч рублей.
В настоящее время музыканта активно разыскивают приставы Екатеринбурга. 14 мая прошлого года, прямо перед отъездом из России и за день до назначенного визита в военкомат, Васильев взял некую сумму в долг у нескольких банков. Также за время отсутствия рэпера в стране, у него накопился долг за оплату коммунальных услуг в принадлежащей ему квартире.
Директор лейбла Rocket Records Юрий Киселёв также добавил, что Vacio должен оплатить услуги адвокатов за предоставленную ему юридическую помощь во время разбирательств по факту проведения «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Именно после того скандального вечера артист решил покинуть страну.
При этом с мая 2024 года Васильев не выходит на связь. Изначально он жил у друзей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а сейчас, предположительно, находится в Армении. Все связи с коллегами и знакомыми, оставшимися в России, певец прервал в один момент.
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В настоящее время музыканта активно разыскивают приставы Екатеринбурга. 14 мая прошлого года, прямо перед отъездом из России и за день до назначенного визита в военкомат, Васильев взял некую сумму в долг у нескольких банков. Также за время отсутствия рэпера в стране, у него накопился долг за оплату коммунальных услуг в принадлежащей ему квартире.
Директор лейбла Rocket Records Юрий Киселёв также добавил, что Vacio должен оплатить услуги адвокатов за предоставленную ему юридическую помощь во время разбирательств по факту проведения «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Именно после того скандального вечера артист решил покинуть страну.
При этом с мая 2024 года Васильев не выходит на связь. Изначально он жил у друзей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а сейчас, предположительно, находится в Армении. Все связи с коллегами и знакомыми, оставшимися в России, певец прервал в один момент.
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Анастасия Чинкова