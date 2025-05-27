Скарлетт Йоханссон раскрыла свою мечту, от которой отказалась в пользу актерской карьеры

Скарлетт Йоханссон (Фото: Instagram*/theoutset)
Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала в беседе с The New York Times, что хотела стать режиссером, но со временем сместила акцент на актерскую карьеру.
«Я творчески взаимодействовала с режиссерами, с которыми работала, брала на себя разные роли, которые были сложными. В итоге пришлось отказаться от мечты», — прокомментировала собеседница.В качестве режиссера звезда фильма «Трудности перевода» дебютировала на 78-м Каннском кинофестивале со своим драмеди «Великая Элеонора». Сюжет картины повествует о необычной дружбе 90-летней Элеоноры с ее новым 19-летним приятелем. Критики неоднозначно оценили работу.
Дебют 40-летняя артистка отметила на яхте в эффектном черном облегающем наряде с тонкими бретелями.
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Никита Кротов