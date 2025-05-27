«За меньшую сумму не согласится»: каков гонорар Петросяна за концерт

Евгений Петросян (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Юморист Евгений Петросян просит за концерт от 3 до 4 млн рублей, на меньшую сумму 79-летний артист не согласится. Об этом изданию «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.
До 2013 года Петросян вёл свою передачу «Кривое зеркало», имевшую когда-то большой успех. В 2014 году на ТВ артист выступает с программой «Петросян-шоу». Также, как отметил продюсер Дворцов, он продолжает давать концерты.
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«Гонорар у него в промежутке от 3 до 4 млн рублей, потому что Евгений Ваганович за меньшую сумму не согласится никогда выступать. Спрос на него сейчас есть в принципе у каких-то заказчиков, администраций городов, но именно на его шоу», — рассказал продюсер.Также у Петросяна есть сбережения. За свою карьеру юморист сумел накопить немалое состояние, поэтому сейчас может не беспокоиться о финансах.
«Живет на то, что наработал, плюс пенсия, какие-то дивиденды и отчисления творческие. У него же всё-таки его шоу «Кривое зеркало», насколько я знаю, по России гастролирует от раза к разу. Он на этом и зарабатывает», — сообщил Дворцов.Ранее сообщалось о том, что Евгений Петросян выписал свою дочь Викторину из квартиры. По данным СМИ, отец и дочь уже давно не общаются. Как считает психолог Катерина Рублева, это свидетельствует о глубоком семейном разладе.
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Анастасия Чубина