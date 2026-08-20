Ольга Бузова приехала в Кузбасс

20 августа 2026, 15:22

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова вместе со своей командой приехала в Кемеровскую область для съемок нового выпуска шоу «Ольга Вузова».





По данным «Сiбдепо», звезда российского шоу-бизнеса прибыла в Новокузнецк, где проверит Кузнецкий индустриальный техникум, который станет главной площадкой для программы. Съемки начались 20 августа.





«Ольга Бузова уже на месте, стартовали съемки. Суть проекта проста: телеведущая колесит по российским вузам и техникумам, чтобы наглядно показать, что рабочие специальности — это не скучно, а круто и престижно», — пояснили в пресс-службе техникума.