Ольга Бузова приехала в Кузбасс
Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова вместе со своей командой приехала в Кемеровскую область для съемок нового выпуска шоу «Ольга Вузова».
По данным «Сiбдепо», звезда российского шоу-бизнеса прибыла в Новокузнецк, где проверит Кузнецкий индустриальный техникум, который станет главной площадкой для программы. Съемки начались 20 августа.
«Ольга Бузова уже на месте, стартовали съемки. Суть проекта проста: телеведущая колесит по российским вузам и техникумам, чтобы наглядно показать, что рабочие специальности — это не скучно, а круто и престижно», — пояснили в пресс-службе техникума.
Ранее Бузова в шутку присвоила себе новый статус среди звездных титулов — «богиня» на фоне того, что многие ее коллеги уже давно закрепили за собой громкие определения. Так, Анна Асти носит титул «царица», Ани Лорак — «дива», а Ирина Аллегрова называет себя «императрицей».