Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Выполняла то, что я прошу»: Николаев сделал пронзительное признание о Наташе Королевой. Кто разрушил их брак на самом деле?

«Выполняла то, что я прошу»: Николаев сделал пронзительное признание о Наташе Королевой. Кто разрушил их брак на самом деле?

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Игорь Николаев и Наташа Королева — одна из самых трогательных пар девяностых. Их союз стал настоящим откровением для поклонников, которые до сих пор вспоминают те времена, когда артисты были счастливы вместе. Их творческий союз не только обогатил музыкальную сцену, но и открыл новые горизонты для обоих исполнителей. Подробности этой удивительной истории читайте в материале «Радио 1».

«Желтые тюльпаны» для девушки из Киева


Наташа Королева (Фото: РИА Новости/ Юрий Абрамочкин)



Композитор и певица познакомились когда Наташа Порывай приехала покорять столицу. Шестнадцатилетняя девушка из Киева приехала в Москву на кастинг и покорила продюсера Марту Могилевскую, а также привлекла внимание Николаева. Пышная украинка с особым говором смогла завоевать сердце композитора, и он не только вывел её на большую сцену, но и впустил в свою жизнь.

Визитной карточкой молодой певицы стала песня Николаева «Желтые тюльпаны». Так Наташа Порывай превратилась из поющей украинской девочки во всеми любимую звезду эстрады Наташу Королеву.

Игорю Николаеву тогда было 30 лет, он был женат и в семье подрастала дочка. Ради Королевой Игорь оставил свою семью и в 1992 году возлюбленные втайне расписались. Вдохновленный любовью Николаев написал Наталье множество песен и сам начал выступать с возлюбленной в качестве певца. В том же году Королева выпустила свой первый сольный альбом «Дельфин и русалка». В него вошли одноименная песня и хит «Такси, такси».

«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель она очень была послушная, комфортная, и все было хорошо на студии», — поделился Николаев на передаче Бориса Корчевникова.

«Просто был собой»: вторая волна популярности настигла Прохора Шаляпина, за что им восхищается весь интернет
«Просто был собой»: вторая волна популярности настигла Прохора Шаляпина, за что им восхищается весь интернет

«Тарзан» не повод для развода

Наташа Королева и Сергеем Глушко (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Через десять лет совместной жизни чувства поугасли и Игорь Николаев начал обращать внимание на других женщин. Наталья Королёва рассказывала, что её супруг всё чаще не приходил домой, увлекался азартными играми и употреблял алкоголь. Однако самым серьёзным испытанием для семьи стало появление в жизни музыканта Анжелы Кулаковской, которая в конечном итоге и стала причиной развода звездной пары. К слову, песня «Выпьем за любовь» написана разлучнице Анжеле. Королевой композитор после расставания посвятил песню «Пять причин», в которой собственно все и объяснил.

С известным танцором «Тарзаном» певица познакомилась спустя год после развода с композитором. И пусть этому союзу публика пророчила быстрое завершение, танцор и певица живут в браке уже более 20 лет.

Память и песни еще живут


После развода Наташа Королёва осталась с Николаевым хорошими друзьями. В настоящее время оба артиста продолжают выступать на сцене с популярными песнями, у каждого из них новые отношения, а также появились дети. По словам народного артиста, он вспоминает только радостные моменты, связанные с их творчеством.

«Во-первых, песни остались, они не умерли. Личная жизнь — это совершенно другая история, но песни живут своей жизнью, они остались в памяти у людей», — делился Николаев с Корчевниковым на шоу.

Читайте также:

«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой

«Не могу его подвести»: Певица Гурцкая рассказала о жизни после смерти мужа

Дележка наследства Началовой: почему хоккеист Фролов судился с 12-летней дочерью певицы и за что получил половину квартиры
#радио 1
#дети
#история
#алкоголь
#такси
#квартиры
#сердце
#жизнь
#певица
#фото
#любовь
#семьи
#композитор
#память
#отношения
#заявление
#песня
#девушка
#новости
#николаев
#статьи
От кого беременна дочь Литвиновой? Расставание с Фёдором Дьяконовым и тайный отец ребёнка
Беременную дочь Литвиновой бросил возлюбленный, отцом оказался другой
20 января 2025, 13:29

Фото: соцсети

Рената Литвинова на днях отметила день рождения в компании дочери Ульяны, модели Натальи Водяновой и модельера Демны Гвасалии. На опубликованных в соцсетях режиссёра фотографиях подписчики обратили внимание на округлившиеся формы Ульяны, что породило слухи о её беременности.
Пользователи сети гадали, кто же является отцом ребёнка, поскольку девушка не афишировали детали своей личной жизни. В итоге выяснилось, что сейчас на личном фронте дочери Литвиновой кипят нешуточные страсти. Последние три года она состояла в отношениях с однокурсником по Королевской академии изящных искусств Фёдором Дьяконовым, но совсем недавно пара распалась. Причиной стало то, что Ульяна забеременела, но не от Фёдора, а от коллеги, имя которого пока неизвестно.

Напомним, что Ульяна Добровская, родившаяся в браке Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским, с юности проживает во Франции. Ещё в школьные годы её вместе с гувернанткой отправили в Париж, после чего девушка увлеклась дизайном одежды и поступила в академию в Антверпене. В настоящее время она владеет собственным брендом, а в показах часто принимает участие сама Литвинова.

Читайте также:

Рената Литвинова готовится стать бабушкой? От кого беременна дочь актрисы и почему ее внешний вид испугал поклонников

57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

«Мне не за что просить прощения»: покинувшая Россию Мария Машкова высказалась об отношениях с отцом
#париж
#девушка
#беременность
#шоу-бизнес
#актриса
#режиссёр
#франция
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Домашний тиран и борьба за детей: Почему Лада Дэнс так и не решилась на новый брак? Что известно о её жизни в 58 лет?
20 января 2025, 13:27

Лада Денс (Фото: соцсети)

Певица Лада Дэнс, ставшая иконой 90-х, продолжает оставаться востребованной и узнаваемой даже в свои 58 лет. Для многих она олицетворяет образ независимой и самодостаточной женщины.
Однако за ярким имиджем скрываются страдания и разочарования в отношениях с мужчинами, которые также стали частью её жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Восхождение на эстраду

Певица Лада Дэнс, ставшая символом российской эстрады 90-х, завоевала колоссальный успех в 1992 году. Этот период ознаменовался значительными изменениями в музыкальной индустрии, когда артисты начали откровенно одеваться и вести себя на сцене более раскованно.

Эффектная Лада с безупречной фигурой, пластикой и вокальными данными быстро завоевала сердца зрителей и стала народной любимицей. Однако сегодня её творчество вспоминается лишь по нескольким песням.

Личные отношения и сложные разрывы

Первые серьезные отношения Лады были неразрывно связаны с шоу-бизнесом. Она четыре года прожила с продюсером Леонидом Величковским, но их роман закончился скандалом.

Величковский обвинил певицу в измене, тогда как она считала его корыстным и меркантильным по отношению к её карьере. Лада не скрывает, что новый роман у неё начался ещё во время отношений с Величковским, но и это увлечение не продлилось долго.

Семейная жизнь и развод

Первым и единственным мужем Лады стал бизнесмен Павел Свирский. После пышной свадьбы в 1997 году у них родились сын Илья и дочь Лиза. Однако идиллия вскоре оказалась мифом: финансовые трудности, возникшие во время дефолта, привели к тому, что Павел стал домашним тираном, запрещая жене заниматься любимым делом – пением. Наконец, терпение певицы лопнуло, и в 2002 году она подала на развод.

Борьба за детей

Развод стал началом новой борьбы для Лады Дэнс. Её бывший супруг подговорил няню и выкрал сына Илью, требуя от певицы отказаться от него. Артистке потребовался целый месяц, чтобы вернуть сына домой. С тех пор Лада старается не вспоминать о Павле Свирском, который, по её словам, отбил у неё желание доверять мужчинам.

Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы
Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы

Новая глава

Несмотря на трудности, Лада Дэнс воспитывала детей в одиночку и никогда не жаловалась на жизнь. Она обеспечила своим детям лучшее образование: сын Илья стал архитектором, а дочь Лиза учится в Англии. Оба не собираются связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

После длительного перерыва в карьере артистка вернулась на сцену в 2014 году. В свои 50 лет она освоила танцы на пилоне, несмотря на то что почти год провела в инвалидном кресле после сложного перелома ноги.

Планы на будущее

В 2024 году Лада Дэнс планировала открыть собственный музыкальный лейбл. Однако недавняя авария, которая едва не стоила ей жизни, временно изменила её планы. Но певица остаётся настоящим борцом и продолжает вдохновлять окружающих своей энергией и оптимизмом.

Читайте также:

«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности

«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы

После ДТП тело бросили на съедение собакам: сложная судьба и трагический конец актрисы из «12 стульев» Веры Ивлевой
#статьи
#семья
#певица
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я не беременная, я просто толстая»: Ольга Орлова раскрыла вес и призналась, что её не устраивает в своей внешности
Ольга Орлова раскрыла, что её не устраивает в своей внешности
20 января 2025, 13:06

Ольга Орлова (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Певица Ольга Орлова отдыхает с семьёй на Мальдивах и публикует в соцсетях фотографии к купальнике. И хотя она не отказывает себе в таких фото, всё же признаётся, что не очень довольна своим внешним видом.
Одна из подписчиц написала, что Орлова очень стройная, поинтересовавшись, сколько сейчас весит звезда. В ответ телеведущая отметила, что она ни разу не стройняшка, а её вес составляет 55 кг при росте 157.

«Пять, как минимум, лишние. В Москве будем разбираться», – отметила экс-солистка «Блестящих».
В одной из следующих историй в соцсети она добавила, что не ругает себя за лишний вес, однако появляются вопросы при виде её живота. Предупреждая комментарии хейтеров она с юмором написала: «Я не беременная, я просто толстая».

Читайте также:

«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы

«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности

SHAMAN и Мизулина записали совместное видео, подогрев слухи об их романе
#семья
#соцсети
#видео
#певица
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вы совершили преступление»: за что Андрей Разин угрожает SHAMAN и другим звёздам «подкараулить» их в аэропорту
20 января 2025, 12:39

Певец SHAMAN (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вновь оказался в центре правового скандала. На этот раз он направил досудебные претензии в адрес звёзд российской эстрады, которые приняли участие в трибьют-шоу, посвященном 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова. «Радио 1» расскажет, как Разин угрожает российским музыкантам и что по этому ​поводу думает адвокат Сергей Жорин.

Претензии от Андрея Разина к артистам трибьют-шоу


Концерт транслировался на одном из федеральных каналов в октябре 2023 года. В списке артистов, которым адресованы претензии Разина, числятся SHAMAN, Алсу, Денис Клявер, Эмин Агаларов, Александр Панайотов, группа «Дискотека Авария» и другие исполнители.

Разин, многократно судившийся с семьей Шатунова за исключительные права на хиты группы, заявил в социальных сетях, что намерен привлечь всех участников шоу к ответственности. По его словам, уклонение от ответов на претензии грозит «задержанием в аэропортах».

«Иски досудебные направлены официально. Не рискуйте, чтобы вы были задержаны в аэропорту любого заграничного государства, чтобы вас не объявляли в розыск. Вы совершили не просто халатность. Вы совершили преступление. Все, кто были на этом концерте, были обязаны заключить со мной, как с правообладателем, договор. У меня есть второе гражданство Турции, там зарегистрировали все песни за моим именем», — сообщил он.

Андрей Разин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Что грозит артистам


В августе 2024 года суд признал право вдовы Юрия Шатунова Светланы и их детей распоряжаться наследием группы. Судебное разбирательство по этому делу длилось несколько лет.

Журналисты 5-tv.ru обратились к известному адвокату Сергею Жорину, чтобы выяснить, действительно ли SHAMAN и другие участники трибьют-шоу находятся под угрозой. По мнению юриста, подобные заявления являются не более чем попыткой оказать психологическое давление.

«То, что говорит Андрей Разин, очень отдаленное имеет отношение к юриспруденции, больше имеет отношение к психологии. Вероятно, Андрей Разин хочет оказать воздействие, чтобы при использовании хитов "Ласкового мая" у него спрашивали разрешение и, наверное, отчисляли какие-то гонорары, несмотря на те решения судов, которые признали правообладателем не Разина, а непосредственно Юрия Шатунова. Напомню, что при жизни Юрия Шатунова закончились все судебные процессы, и тогда правообладателем на ряд произведений был признан именно он», — подчеркнул внимание Жорин.

Адвокат утверждает, что действия продюсера Разина, возможно, связаны с его личными целями и мотивами, которые понятны только ему самому. Однако в этой ситуации закон имеет чёткие границы.

«Во-первых, ни о каких задержаниях и арестах в аэропортах речи быть не может, как и о преступлениях. Если бы даже имело бы место получение авторских прав, то, во-первых, участие артистов и исполнение ими хитов — не уголовное преступление, а правовой спор. Соответственно, ни о каких задержаниях речи не может идти», — сказал адвокат.

Новая беда пришла в дом вдовы Градского: очередной суд и война за имущество с наследниками композитора и бывшей женой
Новая беда пришла в дом вдовы Градского: очередной суд и война за имущество с наследниками композитора и бывшей женой

Кроме того, он добавил, что если рассматривать споры, связанные с нарушением авторских прав, то надлежащими ответчиками должны быть не сами артисты, а организаторы мероприятий, на которых они выступали. В связи с этим отправка досудебных претензий исполнителям не имеет юридической значимости.

Жорин также отметил, что организация подобных масштабных мероприятий осуществляется с участием целого штаба юристов, которые тщательно проверяют каждую деталь.

«Если говорить о крупных организациях, включая федеральные каналы и площадки, то, разумеется, у них в распоряжении состоит очень квалифицированный штат юристов. Данные организации не первый день имеют дело с вопросами, связанными с интеллектуальной собственностью. Соответственно, я предполагаю, что все проекты, которые снимаются, проходят строжайший юридический анализ. Если что-то где-то произошло, значит, этому есть определенная юридическая подоплека», — сообщил юрист.

«Серая зона» и правовая ясность


Отдельно Жорин акцентировал внимание на том, что в публичной практике существует понятие «серой зоны», когда права на творческое наследие находились в неопределенном статусе. Однако в случае с наследием Шатунова юридическая ясность была достигнута, и решение суда закреплено документально.

«Авторское право возникает не с момента регистрации или не с момента решения суда. Оно возникает с момента создания произведения. Допускаю, что в суде был спор, кто создавал то или иное произведение. Если суд постановил, что произведение было создано Шатуновым, то именно он является автором с момента создания. Когда я имел в виду, что не каждый автор является правообладателем, то подразумевалось, что иногда автор может отчуждать авторские права тем или иным способом. Правообладатель же мог приобрести те или иные права в установленном законом порядке», — сказал он.

Читайте также:

SHAMAN и Мизулина записали совместное видео, подогрев слухи об их романе

Не задержался в Испании и не появился в «Папиных дочках»: куда пропал Александр Самойленко, подробности личной жизни

«Мёртвый» Моргенштерн* остался ни с чем: Суд наложил арест на имущество рэпера
#суд
#преступление
#дело
#права
#концерт
#андрей разин
#юрист
#закон
#адвокат
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новые жуткие обвинения в адрес P. Diddy: рэпера подозревают в каннибализме
Рэпера P. Diddy обвинили в каннибализме
20 января 2025, 12:24

Фото: соцсети

Рэперу P. Diddy (Шону Комбсу – настоящее имя артиста) предъявили новые жуткие обвинения. На этот раз его знакомые рассказали о желании певца «съесть плоть» одного из музыкантов группы Making the Band.
Бывшая участница коллектива Сара Риверс в документальном фильме о скандальной жизни знаменитого музыканта обвинила его в каннибализме. Она вспомнила, как Дидди откровенно и серьёзно говорил о желании «съесть плоть» одного из её коллег. Это случилось в самый разгар конфликта, когда рэпер был очень зол.

Также Риверс рассказала, что Комбс был груб по отношению к ней и другим музыкантам группы. Одному из них он даже угрожал, говоря о найме наркомана, который за 20 долларов по его указке изобьёт молодого человека.

Напомним, что в настоящее время P. Diddy находится в тюрьме. В сентябре 2024 года его арестовали после обысков и многочисленных обвинений в насилии, торговле людьми для сексуальной эксплуатации, угрозах убийством и рэкете. Ежедневно появляются новые иски от людей, ставших жертвами или очевидцами преступлений рэпера. При этом сам Дидди продолжает отрицать причастность к этому.

Читайте также:

Новые иски против P. Diddy: три мужчины обвинили рэпера в изнасиловании

«Напоили, а затем...»: Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с Пи Дидди

«Я гребаный дьявол»: против Пи Дидди впервые дали неанонимные показания, кому рэпер угрожал убийством
#обвинение
#музыкант
#сша
#арест
#мужчины
#шоу-бизнес
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой
Мария Погребняк поздравила Бузову с днем рождения и пожелала родить ей дочь
20 января 2025, 12:24

Мария Погребняк и Ольга Бузова (Фото: соцсети)

20 января актрисе и телеведущей Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. Ее близкая подруга Мария Погребняк поздравила Олю с этим событием из своего отпуска на Маврикии. В своем поздравлении модель высказалась о будущем муже Бузовой и о ребенке, который у них появится.
Мария отметила, Бузова тоже стала частью их семьи, став крестной мамой ее младшего сына Володеньки. Она поделилась, что раньше была счастлива просто иметь рядом надежную подругу, которая всегда понимает, хранит секреты и искренне любит. По словам Марии, они вместе пережили много как счастливых, так и грустных моментов, а теперь радость усиливается тем, что ее младший сын стал дорог и Оле.

Подруга пожелала певице счастья и заявила, что знает: замужество и материнство в жизни певицы не за горами.

«Счастья тебе, моя родная! Любви такой, какую ты заслужила! Мы все знаем, что человек, который попросит твою руку и сердце, будет блаженствовать рядом с тобой. И, конечно, мы желаем тебе сладкую дочку и знаем, что она совсем скоро будет нежиться на твоих ручках. Любим тебя», — сказала Мария.

Читайте также:

«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы

Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы

Признался в «замесах» и хотел сделать российский паспорт: опубликована переписка Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти
#семья
#семьи
#человек
#материнство
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности
Чулпан Хаматова призналась, что хочет вернуться в Москву
20 января 2025, 12:14

Чулпан Хаматова (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что очень хочет вернуться в Москву, но не представляет этого из-за отрыва от реальности.
49-летняя актриса театра и кино около трёх лет назад переехала из России в Латвию. Она рассказала, что очень бы хотела погулять по московским улицам, по значимым для неё местам.

«Но я не очень представляю, как туда возвращаться. Я не понимаю ни действительности, ни того, что с людьми произошло. Например, театр «Современник» — уже другой театр. Я не понимаю, как туда войти сейчас, даже как зритель, потому что слишком больно», – отметила актриса в интервью латвийскому журналисту Вадиму Радионову для его программы «И грянул Грэм».
Напомним, что в 2022 году Хаматова получила ВНЖ в Латвии после покупки коттеджа в пригороде Риги за около 50 миллионов рублей, в переводе на российскую валюту. Однако позднее выяснилось, что по новым латышским законам этого недостаточно – она должна знать язык и быть официально трудоустроенной. С этим у актрисы возникли проблемы, ей грозила депортация.

Теперь же, по словам Хаматовой, ситуация изменилась. Сейчас она продолжает жить в Латвии с 22-летней дочерью Ариной и 14-летней Ией, а её 21-летняя приёмная дочь уехала учиться в великобритания.

«Латвия стала моим домом. С ВНЖ всё в порядке, мы прошли этот эпизод», – поделилась актриса.
Однако напомним, что в июне 2024 года Хаматову уволили из Нового Рижского театра, который был её единственной постоянной работой. Решение руководства было обусловлено тем, что билеты на три спектакля с участием актрисы плохо продавались, что наносило репутационный ущерб театру.

Читайте также:

«Лоботомия» и ненависть к россиянам: сбежавшая Чулпан Хаматова выставила условия для возвращения в РФ

Украина захотела запретить российской актрисе участвовать в Венецианском кинофестивале

Чулпан Хаматову хотят лишить звания народной артистки
#кино
#театр
#язык
#билеты
#великобритания
#актриса
#интервью
#латвия
#россия
#москва
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Она не заслуживает этих оскорблений»: Маликов, Зверев и семья Левкина защитили Анну Седокову от нападок после смерти Яниса Тиммы
Вдова и дочь Левкина защитили Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы
20 января 2025, 11:59

Анна Седокова (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Друзья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы набросились с обвинениями на его бывшую жену Анну Седокову. В защиту певицы высказались многие известные люди.
17 декабря в подъезде московской пятиэтажки было обнаружено тело 32-летнего баскетболиста. Причиной его смерти стал суицид. Тело спортсмена перевезли в Ригу, где его кремировали. После этого друзья Тиммы начали бросать обвинения в адрес Седоковой.

За певицу заступился Дмитрий Маликов. Он утверждает, что она искренне оплакивает смерть бывшего супруга, поскольку уход близкого человека является большой трагедией.

Также о ситуации высказался телеведущий Сергей Зверев. По его словам, спортсмен совершил самоубийство из-за проблем в карьере. Сам певец рассказал, что не понаслышке знает, каково это потерять работу, в которую вложена вся жизнь.

Зверев заявил, что смерть Яниса сильно ударила по экс-солистке группы «ВИА Гра». Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Седокова потеряла бывшего мужа, с которым уже не состояла в отношениях, это в любом случае потеря человека.

«Есть такие девушки, которые, когда теряют человека, она достанет из сумочки Chanel платочек беленький, протрёт так слезу — и на этом всё, горе закончилось. А есть женщины, которые убиваются несколько лет от потери», – подчеркнул телеведущий.
Кроме того, Седокову поддержала семья умершего певца, экс участника группы «На-На» Владимира Левкина. Его 12-летняя дочь Ника заявила, что люди совершенно не понимают человеческого горя. Ей мать, вдову Левкина Марусю обвинили даже в том, что она пришла на похороны мужа без платка. «Что ещё от людей ожидать», – отметила девочка.

Её мама, в свою очередь, призвала остановить травлю певицы. «Она не заслуживает этих оскорблений, этих грязных слов», – подчеркнула Маруся в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Читайте также:

Признался в «замесах» и хотел сделать российский паспорт: опубликована переписка Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти

«Играет в жертву»: первая жена Яниса упрекнула Седокову за молчание и рассказала, что «происходило все эти годы»

Трагическая судьба Яниса Тиммы: отец баскетболиста рассказал о задержках с похоронами
#смерть
#семья
#певец
#жизнь
#похороны
#женщины
#самоубийство
#интервью
#девочка
#мама
#люди
#спортсмен
#суицид
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Болезнь Альцгеймера и падение с балкона: сын Добровольской стал главой семьи после ее смерти, шокирующие факты о детях актрисы
20 января 2025, 11:53

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После ухода из жизни Евгении Добровольской её многочисленные родственники намерены стремиться к гармонии и взаимопониманию, оставив позади ссоры и разногласия. Актриса всегда осознавала, кто был её главной опорой и поддержкой в жизни.
В материале «Радио 1» мы расскажем о сложных и многогранных отношениях внутри семьи этой выдающейся артистки театра и кино.

Прощание с Евгенией Добровольской

На прощании с Евгенией Добровольской в МХТ имени Чехова, где она 33 года играла главные роли, собрались все её близкие и родные. Этот день стал не только последним аккордом в жизни выдающейся актрисы, но и моментом объединения её семьи и коллег, которые работали с ней на сцене и в кино.

Четверо отцов её детей появились вскоре после служебных романов, которые произошли во время съемок в кино или репетиций в театре. Актриса поддерживала дружеские отношения с тремя из своих бывших мужей и особенно близко общалась с последним супругом.

Среди присутствующих у гроба были её дети и последний муж Дмитрий Мананников, с которым она развелась два года назад, но осталась в хороших отношениях. Примечательно, что рядом с ними сидела симпатичная брюнетка — родная сестра Евгении, которая, несмотря на хорошие, но не слишком близкие отношения, поддерживала её в трудные времена.

В декабре 2023 года, когда Евгения наконец-то нашла время для обследования после долгих месяцев работы и игнорирования повторяющихся болей в животе, ей поставили страшный диагноз — онкология на последней стадии. Актриса не сдавалась: она начала интенсивное лечение и, несмотря на тяжёлое состояние, выходила на сцену, когда позволяли силы. Последний раз она выступила минувшим летом.

Её дети — 38-летний Степан от первого мужа Вячеслава Баранова, 33-летний Николай от брака с Михаилом Ефремовым, 21-летний Ян от отношений с Ярославом Бойко и 15-летняя Анастасия от четвёртого брака с Дмитрием Мананниковым — стали опорой для матери в последние месяцы её жизни.

«Без ссор они не могут»: младшая дочь Игоря Николаева раскрыла тайны родителей
«Без ссор они не могут»: младшая дочь Игоря Николаева раскрыла тайны родителей

Болезнь Альцгеймера

Одной из последних ролей Добровольской стала работа в фильме «Время года зима», режиссерский дебют Светланы Устиновой, коллеги по МХТ. В этом фильме Добровольская сыграла 56-летнюю женщину, страдающую от болезни Альцгеймера, которая сама не осознавала своей трагической участи и была уверена, что у неё рак мозга. Для того чтобы достоверно передать состояние своей героини, актриса погружалась в атмосферу психиатрической больницы, общаясь с врачами и изучая особенности заболевания.

За несколько месяцев до того, как Евгения узнала о своей болезни, она дала интервью, которое стало последним. В этом разговоре актриса открыто делилась переживаниями о роли тяжело больной женщины и неожиданно разоткровенничалась о своей жизни.

«У меня четверо детей, и я иногда говорю им — наверное, вы меня поймете, только когда я умру. Слишком много забот наваливается, и я, бывает, спрашиваю — ну а если меня не станет, вы же как-то будете жить? Почему же вы сейчас не даете мне вздохнуть?», — делилась она.

Эти слова, произнесенные с легкой иронией — «смеется», — оказались пророческими.

Всю свою жизнь Евгения рассчитывала только на себя: она самостоятельно обеспечивала своих детей и создавала для них уютное жилье. Последний год актриса боролась за свою жизнь с отчаянным оптимизмом, проходя лечение и надеясь на лучшее. Однако в ноябре её состояние ухудшилось. В декабре к ней в Лондон приехал старший сын Степан с женой и трёхлетним сыном Даниилом, чтобы поддержать маму в эти трудные времена.

«Сейчас ему могло быть уже три месяца»: Катерина Шпица впервые высказалась о боли от потери ребенка
«Сейчас ему могло быть уже три месяца»: Катерина Шпица впервые высказалась о боли от потери ребенка

Надежный помощник

Степан всегда был её опорой. Она считала его надежным помощником, который заботится о своих братьях и сестре, даже контролируя младших на расстоянии. Степан стал главой семьи, будучи близким с Яном и Настей, а также поддерживая хорошие отношения с Николаем, хоть и редко из-за различий в характерах и интересах.

Евгения гордилась Степаном, который успешно окончил лицей при РГГУ, финансовый факультет Плехановского университета и получил международный диплом в Сорбонне. В последние 12 лет он жил в Лондоне, занимаясь бизнесом и инвестициями.

Николай Ефремов, напротив, не блистал в учебе, но закончил актерский факультет ГИТИСа. Его родители часто приглашали его участвовать в своих проектах. Евгения выражала беспокойство по поводу его неустроенности в профессии и пагубных привычек, унаследованных от Михаила Ефремова.

«Это просто чума какая-то, как это все повторяется. Наверное, это проблемы генов», — делилась она.

Николай сталкивался с трудностями — он выпивал и полтора года назад выпал с балкона своей квартиры, восстанавливаясь после перелома таза с помощью матери. Сейчас он не работает, но обещал начать снова. Евгения также поддерживала его семью и пятилетнюю дочь Аллу.

Младший сын Ян Бойко учится на актерском факультете театрального училища, а 15-летняя дочь Анастасия Мананникова — школьница. В детстве Настя занималась балетом, и благодаря своевременному лечению её проблемы с тазобедренным суставом были решены. Девочка была очень близка с матерью и много общалась с отцом. После развода Настя живет с папой Дмитрием Мананниковым в квартире матери в центре Москвы. Евгения знала, что он хороший отец и была спокойна за дочь. Когда актрисе поставили тяжелый диагноз, Дмитрий взял на себя заботу о Насте.

Евгения Добровольская оставила завещание, в котором распределила своё имущество между детьми: дом в Подмосковье и две квартиры в Москве.

«Не могу его подвести»: Певица Гурцкая рассказала о жизни после смерти мужа
«Не могу его подвести»: Певица Гурцкая рассказала о жизни после смерти мужа

Здоровье и долголетие передаются по наследству

Евгения Добровольская покинула этот мир в столичной клинике, всего через несколько дней после того, как отпраздновала своё 60-летие в кругу коллег и близких. Этот юбилей стал для неё особенным моментом, несмотря на тяжёлую болезнь, которая подстерегала её. У Евгении была особая связь с матерью, которая ушла из жизни слишком рано, также страдая от серьезного недуга. Актриса всегда верила, что здоровье и долголетие передаются по наследству.

«Если бы моя мама не заболела, она бы долго оставалась молодой», — говорила она, полная надежд на собственное долголетие.

Евгения следила за собой и использовала все доступные методы для поддержания красоты и здоровья.

«Раз в год я позволяю себе сделать обкалывания витаминами и гиалуроновой кислотой. Но не более — мне хочется стариться достойно».

Это стремление к гармонии с собой отражало её жизненные принципы и отношение к возрасту. К сожалению, судьба распорядилась иначе.

Читайте также:

«Повлияло на сердце»: Врач рассказал, как онкология Добровольской спровоцировала смерть

«Она не была моей мамой»: пост Никиты Ефремова о Евгении Добровольской вызвал скандал. Что вскрылось после похорон актрисы

Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко
#подмосковье
#дети
#кино
#смерть
#онкология
#здоровье
#болезнь
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате