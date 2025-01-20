«Выполняла то, что я прошу»: Николаев сделал пронзительное признание о Наташе Королевой. Кто разрушил их брак на самом деле?

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)
Игорь Николаев и Наташа Королева — одна из самых трогательных пар девяностых. Их союз стал настоящим откровением для поклонников, которые до сих пор вспоминают те времена, когда артисты были счастливы вместе. Их творческий союз не только обогатил музыкальную сцену, но и открыл новые горизонты для обоих исполнителей. Подробности этой удивительной истории читайте в материале «Радио 1».
«Желтые тюльпаны» для девушки из Киева
Наташа Королева (Фото: РИА Новости/ Юрий Абрамочкин)
Композитор и певица познакомились когда Наташа Порывай приехала покорять столицу. Шестнадцатилетняя девушка из Киева приехала в Москву на кастинг и покорила продюсера Марту Могилевскую, а также привлекла внимание Николаева. Пышная украинка с особым говором смогла завоевать сердце композитора, и он не только вывел её на большую сцену, но и впустил в свою жизнь.
Визитной карточкой молодой певицы стала песня Николаева «Желтые тюльпаны». Так Наташа Порывай превратилась из поющей украинской девочки во всеми любимую звезду эстрады Наташу Королеву.
Игорю Николаеву тогда было 30 лет, он был женат и в семье подрастала дочка. Ради Королевой Игорь оставил свою семью и в 1992 году возлюбленные втайне расписались. Вдохновленный любовью Николаев написал Наталье множество песен и сам начал выступать с возлюбленной в качестве певца. В том же году Королева выпустила свой первый сольный альбом «Дельфин и русалка». В него вошли одноименная песня и хит «Такси, такси».
«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель она очень была послушная, комфортная, и все было хорошо на студии», — поделился Николаев на передаче Бориса Корчевникова.
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«Тарзан» не повод для разводаНаташа Королева и Сергеем Глушко (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
Через десять лет совместной жизни чувства поугасли и Игорь Николаев начал обращать внимание на других женщин. Наталья Королёва рассказывала, что её супруг всё чаще не приходил домой, увлекался азартными играми и употреблял алкоголь. Однако самым серьёзным испытанием для семьи стало появление в жизни музыканта Анжелы Кулаковской, которая в конечном итоге и стала причиной развода звездной пары. К слову, песня «Выпьем за любовь» написана разлучнице Анжеле. Королевой композитор после расставания посвятил песню «Пять причин», в которой собственно все и объяснил.
С известным танцором «Тарзаном» певица познакомилась спустя год после развода с композитором. И пусть этому союзу публика пророчила быстрое завершение, танцор и певица живут в браке уже более 20 лет.
Память и песни еще живут
После развода Наташа Королёва осталась с Николаевым хорошими друзьями. В настоящее время оба артиста продолжают выступать на сцене с популярными песнями, у каждого из них новые отношения, а также появились дети. По словам народного артиста, он вспоминает только радостные моменты, связанные с их творчеством.
«Во-первых, песни остались, они не умерли. Личная жизнь — это совершенно другая история, но песни живут своей жизнью, они остались в памяти у людей», — делился Николаев с Корчевниковым на шоу.
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