Елена Проклова раскрыла, почему Любовь Толкалина годами скрывала изнасилование

13 июля 2026, 21:31

Любовь Толкалина (Фото: кадр из сериала «Адвокаты»)

Елена Проклова поддержала Любовь Толкалину после её рассказа об изнасиловании и заявила, что понимает, почему коллега десятилетиями молчала. Слова 72-летней актрисы приводит VOICE.





Накануне Толкалина впервые рассказала, что её первый сексуальный опыт стал принуждением. Насильник — преподаватель актёрского мастерства из известной режиссёрской династии, старше её. Проклова, пережившая подобное в 15 лет, объяснила причины молчания коллеги.

«Когда юные девочки переживают домогательства зрелых мужчин, в нашем обществе это принято скрывать. Если не скрываешь — ты изгой. И ужасно, что нет возможности что-то доказать», — отметила Елена Игоревна.