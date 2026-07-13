Елена Проклова раскрыла, почему Любовь Толкалина годами скрывала изнасилование
Елена Проклова поддержала Любовь Толкалину после её рассказа об изнасиловании и заявила, что понимает, почему коллега десятилетиями молчала. Слова 72-летней актрисы приводит VOICE.
Накануне Толкалина впервые рассказала, что её первый сексуальный опыт стал принуждением. Насильник — преподаватель актёрского мастерства из известной режиссёрской династии, старше её. Проклова, пережившая подобное в 15 лет, объяснила причины молчания коллеги.
«Когда юные девочки переживают домогательства зрелых мужчин, в нашем обществе это принято скрывать. Если не скрываешь — ты изгой. И ужасно, что нет возможности что-то доказать», — отметила Елена Игоревна.Она пояснила, что слово взрослого влиятельного мужчины всё перевешивает. По мнению актрисы, эта проблема касается всех женщин, а не только актрис. Проклова призналась, что сочувствует Толкалиной и убеждена: возвращаться к травме мучительно, но публичное признание облегчает боль. По её мнению, о насилии надо говорить, чтобы предостеречь других и дать возможность заговорить тем, кто молчит.