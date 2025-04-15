«Сколько людей вообще испугалось»: Ксения Собчак рассказала о съемках фильма про Пугачеву

19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба заявила, что хочет переехать в Москву, выйти замуж и родить ребёнка. В самом центре громкой истории — звезда шоу-бизнеса, дорогие украшения и разговоры о будущем ребёнке. «Радио 1» расскажет, кто такая Аврора, как развивались её отношения с Лепсом и к чему всё идёт.