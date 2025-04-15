«Сколько людей вообще испугалось»: Ксения Собчак рассказала о съемках фильма про Пугачеву

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)
Журналистка Ксения Собчак заявила, что ей было трудно снимать фильм про Аллу Пугачеву. Собчак рассказала о съемках в Tелеграм-канале.
Журналистка сняла фильм про Примадонну к ее 75-летию. Собчак поделилась, что работа над фильмом была нелегкой: многие знаменитости отказывались давать комментарии, несмотря на дружбу с Пугачевой.
Через год журналистка также обратилась к Алле в ее день рождения. Со слов Собчак, она уважает творчество Примадонны и саму певицу.
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«Если бы вы знали, как это было тяжело и сколько людей вообще испугалось давать какие-то комментарии. А ведь это бывшие друзья Аллы Борисовны, да и нынешние тоже. Но было много и тех, кто, несмотря ни на что, отдал дань уважения нашей главной Примадонне», — откровенничала Ксения.
Через год журналистка также обратилась к Алле в ее день рождения. Со слов Собчак, она уважает творчество Примадонны и саму певицу.
«Независимо от места пребывания, ваше творчество вне времени и расстояний. С днем рождения, женщина, которая поет!» — призналась Ксения.
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