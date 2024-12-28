Умерла актриса Хасси, сыгравшая в «Ромео и Джульетте»

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Актриса Оливия Хасси, которая исполнила главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», умерла на 73 года, сообщили родственники в официальном блоге артистки.
Родственники актрисы сообщили, что Оливия Хасси скончалась дома через два дня после Рождества.
Актриса долгое время боролась с раком груди. После обнаружения онкологии в 2008-м году Оливия Хасси прошла двойную мастэктомию и курс химиотерапии, тогда заболевание временно отступило. Через десять лет медики нашли новообразование между сердцем и лёгкими. Жизнь Хасси получилось продлить благодаря курсам лучевой и химиотерапии.
Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года. Она снималась в больше чем в 50 картинах, среди которых «Черное Рождество» и «Смерть на Ниле».
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«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая мирно скончалась у себя дома в окружении близких 27 декабря. Она оставила после себя любящую семью — своих детей Алекса, Макса и Индию, своего мужа Дэвида Глена Эйсли, с которым она прожила 35 лет, и внука Грейсона, а также наследие любви, которое навсегда останется в наших сердцах», — рассказали близкие Хасси.
Актриса долгое время боролась с раком груди. После обнаружения онкологии в 2008-м году Оливия Хасси прошла двойную мастэктомию и курс химиотерапии, тогда заболевание временно отступило. Через десять лет медики нашли новообразование между сердцем и лёгкими. Жизнь Хасси получилось продлить благодаря курсам лучевой и химиотерапии.
Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года. Она снималась в больше чем в 50 картинах, среди которых «Черное Рождество» и «Смерть на Ниле».
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Ольга Енгалычева