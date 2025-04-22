Скончалась актриса из сериала «Закон и порядок» Софи Найвайд

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Сегодня выяснилось, что на 25-м году жизни умерла актриса Софи Найвайд, сообщило издание People. Близкие отчаянно боролись за ее жизнь, но спасти девушку не получилось. Точная причина смерти неизвестна.
«Софи была доброй и доверчивой девушкой. Часто это делало ее открытой для тех, кто мог использовать ее в своих интересах. Она много писала и рисовала, и большая часть ее искусства отображает глубину ее душевного мира, а также боль, которую она испытывала», — передало слова родных актрисы издание Daily Mail.
Семья говорила, что Найвайд «занималась самолечением, чтобы справиться со всеми травмами и стыдом, которые она держала внутри», и из-за этого и наступил трагичный конец.
«Софи часто говорила, что справится с этим сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое могло бы спасти ей жизнь», — откровенничали близкие артистки.
Уточнялось, что родственники Софи попросила фанатов сделать пожертвование в Национальную сеть по борьбе с изнасилованиями, жестоким обращением и инцестом от имени артистки.
Софи Найвайд дебютировала в кино в раннем возрасте. В шесть лет она снялась в картине «Белла», еще появилась в эпизодах сериала «Закон и порядок». В 2009 году с участием артистки вышла лента «Мамонт», где Софи исполнила роль дочери героини Мишель Уильямс. В последний раз Найвайд появилась на экране в 2015 году.
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