Скончалась американка, совершившая одно из самых нашумевших убийств в истории США
В США в возрасте 78 лет скончалась Бетти Бродерик, которая совершила одно из самых громких убийств в истории страны. По мотивам кровавого инцидента даже сняли несколько фильмов и сериалов, передает телеканал NBC.
Трагедия произошла в далеком 1989 году — женщина пробралась в спальню бывшего мужа Дэниела Бродерика и застрелила его вместе с новой супругой Линдой Колкеной из пятизарядного револьвера, когда пара лежала в постели.
Примечательно, что на развод Дэниел подал в 1985 году после романа с Линдой. За этим последовала четырёхлетняя борьба за опеку над детьми, которую выиграл бывший муж Бетти, а ей оставили лишь право на свидания.
История Бродерик легла в основу двух фильмов 1992 года («Обиженная женщина» и «Её последняя ярость»), второго сезона сериала-антологии «Грязный Джон» (2020) и эпизода документального сериала «Преступление в объективе». Бетти превратилась в одну из самых известных современных женщин-убийц США, часто давая интервью газетам, журналам и телешоу.
Свой приговор американка услышала в 1991 году: её признали виновной в убийстве второй степени и приговорили к двум последовательным срокам от 15 лет до пожизненного заключения плюс два года за незаконное использование оружия.
За несколько дней до смерти Департамент исполнения наказаний и реабилитации заключённых Калифорнии перевёз Бродерик из тюрьмы в медицинское учреждение. Там она скончалась 24 апреля. Предварительная причина смерти — естественная. Коронер округа Сан-Бернардино планирует провести дополнительную экспертизу.
