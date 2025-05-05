Скончался актер из сериалов «Клан Сопрано» и «Прослушка» Чарли Скелайс

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Актёр Чарли Скейлис, сыгравший в культовых сериалах «Клан Сопрано» и «Прослушка», скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, артист ушёл из жизни 1 мая в доме престарелых в Пенсильвании после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.
У него осталась супруга Анджелина, с которой он прожил в браке 62 года, пятеро детей и четверо внуков.
Наибольшую известность актёру принесли роли Чарли во втором сезоне «Прослушки» и участие в пятом сезоне «Клана Сопрано». Также он снялся в фильмах «12 обезьян» и «Девушка из Джерси».
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У него осталась супруга Анджелина, с которой он прожил в браке 62 года, пятеро детей и четверо внуков.
«Его любимые зрители всегда сидели за обеденным столом», — говорила дочь Скейлиса.
Наибольшую известность актёру принесли роли Чарли во втором сезоне «Прослушки» и участие в пятом сезоне «Клана Сопрано». Также он снялся в фильмах «12 обезьян» и «Девушка из Джерси».
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Дайана Хусинова