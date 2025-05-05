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Скончался актер из сериалов «Клан Сопрано» и «Прослушка» Чарли Скелайс

Фото: istockphoto / Diy13

Фото: istockphoto / Diy13

Актёр Чарли Скейлис, сыгравший в культовых сериалах «Клан Сопрано» и «Прослушка», скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, артист ушёл из жизни 1 мая в доме престарелых в Пенсильвании после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

У него осталась супруга Анджелина, с которой он прожил в браке 62 года, пятеро детей и четверо внуков.

«Его любимые зрители всегда сидели за обеденным столом», — говорила дочь Скейлиса.

Наибольшую известность актёру принесли роли Чарли во втором сезоне «Прослушки» и участие в пятом сезоне «Клана Сопрано». Также он снялся в фильмах «12 обезьян» и «Девушка из Джерси».

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Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребёнка
05 мая 2025, 17:58

Тимати (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Рэп-исполнитель предприниматель Тимати и его избранница Валентина Иванова ждут ребёнка. Об этом модель сообщила в личном блоге.
Тимати на майские праздники отвёз своих детей на Мальдивы. Помимо них, на курорт приехали мама музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. В соцсетях артист публикует фото, на которых видно, как семья активно проводит время. Пользователи обратили внимание на одну из публикаций, где дочь артиста Алиса выглядит грустной. Рэпер объяснил, почему его дочь не улыбается.

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#артист
#беременность
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Тайна отцовства пятого ребенка Марии Порошиной: отцом стал Ярослав Бойко или всему виной кулуарный роман с иностранцем
05 мая 2025, 17:35

Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

Мария Порошина хорошо известна широкой аудитории по фильму «Всегда говори "всегда"». Актриса блистательно сыграла главную героиню сериала Ольгу Громову, которая воспитывала четверых детей. В жизни артистка также является многодетной мамой. В 2019 году Мария родила пятого ребенка и с тех пор скрывает информацию о его биологическом отце. Подробности — в материале «Радио 1».

Пятеро детей от трех отцов


Мария Порошина с дочерьми Аграфеной и Глафирой (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

С отцом своего первого ребенка Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась в стенах Школы-студии МХАТ. Пара состояла в отношениях порядка пяти лет, но до ЗАГСа так и не дошли. В 1996 году у них родилась дочь Полина. Сейчас девушка совсем взрослая и продолжает династию звездных артистов.

В 2001 году в буфете театра «Ленком» состоялось знакомство актрисы Марии Порошиной с актёром Ильёй Древновым. Через четыре года у пары появилась дочь Серафима, в 2010-м — Аграфена. Только после рождения второй дочки актеры решили узаконить свои отношения. В 2016 году у супругов родилась третья дочь Глафира. Однако рождение еще одного ребенка не сблизило пару, и в 2018 году по неизвестным причинам брак актеров распался.

Меньше чем через год Мария Порошина сообщала публике о рождении пятого ребенка. Сына актриса назвала Андреем и записала на бывшего мужа Илью Древнова. Впоследствии актер оспаривал отцовство через суд, и экспертиза подтвердила, что биологическим отцом он не является. Возможно, в этом и кроется причина распада 17-летнего брака актеров.

От кого пятый ребенок Порошиной?


Мария Порошина с сыном Андреем (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

После скандала с отказом от отцовства Древнова Мария Порошина не давала комментариев по поводу второго родителя Андрея. Поклонники актрисы долгое время предполагали, что отцом может быть Ярослав Бойко, коллега Порошиной по сериалу. Пару еще во время съемок подозревали в романе.

В пересудах о личной жизни актрисы хейтеры припомнили и Бойко его многочисленные измены и внебрачного сына от Евгении Добровольской. Чтобы успокоить страсти в сети, Порошина заявила публике, что Ярослав не имеет никакого отношения к ее сыну и вообще отец мальчика проживает за границей.

На эту историю в июне 2024 года пролил свет Гоша Куценко, рассказав, что Порошина втайне вышла замуж за иностранца, но личность нового спутника актрисы не назвал.

Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко
Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко

Защитник семьи


Мария долгое время скрывала лицо своего сына, но в 2023 году она решилась показать его в программе Бориса Корчевникова.

«Он защитник: маму и сестер оберегает», — делилась Порошина.

Андрей — активный и любознательный ребёнок. Он любит спорт и активные игры, а также проявляет технический склад ума.
Воспитание Андрея — результат совместных усилий всей семьи, старшие дочери с удовольствием помогают маме заботиться о единственном сыне.

«У него, по-моему, технический склад ума, при этом ему нравится музыка, он занимается с педагогом. Сын ходит в кружок, где дети изучают разные технологии. Особенно Андрюше нравятся разработки, связанные с электричеством: он собирает цепи, какие-то открывающиеся двери. Возможно, сын в будущем станет инженером - хоть кто-то приличный в семье будет» — рассказывала актриса в интервью журналу «Караван историй».

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«Я не убийца»: последняя возлюбленная Паши Техника намерена подать в суд на его бывшую жену
Последняя возлюбленная Паши Техника решила подать в суд на его бывшую жену
05 мая 2025, 17:27

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Последняя возлюбленная Паши Техника заявила, что не виновата в смерти музыканта. 28-летняя эскортница Кристина Лекси резко обратилась к бывшей жене артиста.
Паша Техник развёлся с Евой Карицкой в феврале 2023 года. Спустя некоторое время бывшие супруги помирились и вновь начали жизнь вместе. Однако в январе этого года музыкант влюбился в Лекси, после через начал закидывать оскорблениями и обвинениями 30-летнюю маму своего единственного сына Ивана.

5 апреля 40-летний рэпер скончался в больнице Таиланда. Бывшая супруга музыканта обвиняет в случившемся Лекси. Так, по словам Карицкой, Кристина вызвала скорую лишь спустя три дня после того, как Технику стало плохо.

Долгое время Лекси игнорировала высказывания в свой адрес от Карицкой, однако её терпению пришёл конец. Девушка заявила, что бывшая жена Техника обманным путём забрала у неё телефон Паши и стала обращаться к друзьям рэпера с требованием перевести ей деньги. Также Кристина утверждает, что Ева употребляла запрещённые вещества вместе с супругом.

«Пошло в ход новое словесное переобувание – я снова убийца. Карин, проспись, успокойся, протрезвей там и завтра напишешь очередной скорбный пост/кружок о том, что Паша самостоятельно к этому шёл», – заключила Лекси в личном блоге.
Также Кристина убеждена, что Ева представляет опасность для шестилетнего сына Техника.

«Не хочешь всем рассказать правду? Статья-то кое-какая плачет по тебе. Чем больше ты разводишь шум, Карин, тем больше повышаешь шанс, что органы опеки на тебя обратят внимание. Прилетай после 15 мая в Москву. Разберёмся: анализы на запрещенные вещества, полиграф, мошеннические действия. Тут нужно принудительное лечение, ну и оставление ребёнка в опасности, когда мать ребёнка в таком состоянии. Лучше быть эскортницей, чем такой продажной душой и меркантильной», – отметила Лекси.
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*запрещён в РФ
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Раскрыто, что крёстным детей Филиппа Киркорова является известный телеведущий
Кравец утверждает, что Малахов является крёстным детей Киркорова
05 мая 2025, 17:26

Филипп Киркоров с детьми (фото: Telegram @official_kirkorov)

Певица Алёна Кравец объяснила появление Андрея Малахова на дне рождения Филиппа Киркорова. Она утверждает, что журналист является крёстным дочери и сына артиста.
На своё 58-летие Киркоров собрал много гостей, в числе которых были композитор Игорь Крутой, певицы Ани Лорак и Наташа Королёва, а также другие знаменитости. Заметили среди приглашённых и телеведущего Андрея Малахова.

«Киркоров отметил день рождения широко с теми, с кем считает нужным: с кудрявыми, лысыми, рыжими. Андрей Малахов – его кум, он крёстный обоих детей Филиппа. Странно, если бы его не было», – высказалась Кравец в беседе с aif.ru.
Также светская львица прокомментировала подарки, которые вручили имениннику. Кравец отметила, что Киркорову дарили дорогие и статусные вещи, поскольку «в этом кругу не принято дарить дешёвку».

Знаменитость подытожила, что праздник прошёл достойно и со вкусом.

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Певица Катя Лель рассказала, как едва не погибла во время отдыха на Бали
05 мая 2025, 16:57

Катя Лель (Фото: Телеграм @klel2935)

Известная российская певица и автор песен Катя Лель (при рождении — Екатерина Чупринина. — Прим. ред.) любит проводить отпуск на популярных мировых курортах. Однако как-то раз летний отдых едва не закончился для звезды эстрады трагически.
Подробности того незабываемого отпуска на Бали исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала Общественной Службе Новостей. По словам артистки, прибыв на остров, она сразу же заселилась в роскошную виллу на побережье.

«Все было замечательно, ничто не предвещало беды. Но потом начался ураган, деревья начали падать, ветер была мощный, пошел дождь», — вспоминала певица.

Катя рассказывала, что порывы ветра были настолько сильными, что некоторые деревья вырывало из земли с корнем, а потом они какое-то время летели по воздуху словно щепки.

«Электричество отключили, воды не было. Я замерзла и промокла до ниточки. Ко всему этому ужасу присоединился и следующий эксцесс: ураган ударил по дереву, которое чуть не рухнуло в комнату. А я стояла у окна. Повезло, что этого не случилось, так как растение стволом и ветками зацепилось за ограждение и повисло, так и не задев мою сторону», — заключила артистка.

Катя Лель называет эту отпускную историю самой запоминающейся и ужасной среди всего экстрима в её жизни, не считая, конечно, встречи с представителями инопланетной расы.

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