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На 73-м году жизни от остановки сердца во время операции скончался главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев. Как пишет SHOT, пациенту проводили операцию на коленном суставе. Конструктор попал в одну из московских больниц накануне.
«Буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе», — сказано в публикации.
Рахимбаев возглавлял конструкторское бюро с начала 90-х. Мужчина курировал разработки самолетов Як-40, Як-42 и лично работал над интерьером и пассажирским оборудованием судна МС-21.
Перед этим стало известно, что на 89-м году жизни умер десятый мировой чемпион по шахматам Борис Спасский.
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