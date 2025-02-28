Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Скончался главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев

Скончался главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев

SHOT: главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев умер при операции
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

На 73-м году жизни от остановки сердца во время операции скончался главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев. Как пишет SHOT, пациенту проводили операцию на коленном суставе. Конструктор попал в одну из московских больниц накануне.
«Буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе», — сказано в публикации.

Рахимбаев возглавлял конструкторское бюро с начала 90-х. Мужчина курировал разработки самолетов Як-40, Як-42 и лично работал над интерьером и пассажирским оборудованием судна МС-21.

Перед этим стало известно, что на 89-м году жизни умер десятый мировой чемпион по шахматам Борис Спасский.

Читайте также:

Загадочно погиб с женой легенда Голливуда Джин Хэкмен: биография актера и подробности его смерти

Умер отец пианиста Дениса Мацуева

Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
#мир
#россия
#смерть
#самолёты
#разработки
#новости
Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл неожиданный феномен Владимира Жириновского
Экстрасенс Рзаев: Жириновского нельзя называть провидцем
28 февраля 2025, 11:20

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Не секрет, что политика Владимира Жириновского называют провидцем, ведь он не раз делал громкие заявления о будущем России и мира. Он предсказал политические события. Однако можно ли подобные пророчества связывать с экстрасенсорными способностями Жириновского?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что Жириновского назвать провидцем нельзя.

«Жирновский точно предсказывал много разных событий — с годами и датами. Но я не могу сказать, что провидец, потому что его предсказания были связаны только с политическими событиями. Если бы он еще предсказал смерти знаменитостей, катаклизмы и далее — то да. Его сравнивают с Вангой, но это не так — у него была своя чуйка, знание, образование», — сказал экстрасенс.
Зираддин Рзаев (фото: телеграмм-канал @ziraddinrzaev)

По его словам, предсказания Владимира Жириновская оказались пророческими благодаря уникальной совместимости интуиции и образования.

«Феномен Жирновского заключается в том, что он образованный, к тому же у него есть интуиция, но это не ясновидение», — поделился Рзаев.

Он добавил, что если 7 прогнозов из 10 сбывается, то это можно назвать экстрасенсорикой.

«Если бы было несколько предсказаний из разных сфер, и они сбылись, то я бы сказал, что человек обладает даром», — заключил финалист «Битвы экстрасенсов».

Читайте также:

Режиссер Баранов: фильм о Жириновском может не выйти из-за разногласий с ЛДПР

«Самые страшные события»: прогноз Жириновского и предсказания Ванги, что ждать миру в 2025 году

Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, могла ли Катя Лель увидеть во сне окончание СВО
#прогноз
#человек
#лдпр
#сво
#политика
#предсказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог назвал неожиданную опасность самого диетического фрукта
Диетолог Бобровский: киви может вызывать повышенную кислотность и проблемы с ЖКТ
28 февраля 2025, 10:15

Фото: istockphoto/Ludmila Kapustkina

Среди фруктов киви является одним из самых богатых витаминами и полифенолами и обладает сильным антиоксидантным действием. Но так ли он полезен на самом деле, или все-таки имеются нюансы в употреблении?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что киви может быть опасен при бездумном и избыточном употреблении.

«Во-первых, это аллергия. И тут, к сожалению, даже небольшого кусочка киви достаточно, чтобы почувствовать себя не очень хорошо. Во-вторых, нужно помнить, что киви — это продукт, который вызывает повышенную кислотность. Если у вас проблемы с пищеварением или гастрит, то следует быть осторожным. В-третьих, проблемы с зубной эмалью, которую кислота может повредить», — объяснил эксперт.

Также, по его словам, избыточное потребление клетчатки может вызвать дискомфорт со стороны пищеварения.
«Этот полезнейший продукт можно употреблять примерно в количестве двух-трех штук в день, и тогда вы точно будете получать пользу», — пояснил Бобровский.

Читайте также:

Россиянам дали советы, как подготовиться к Великому посту

Диетолог раскрыл, могут ли цитрусовые влиять на настроение

Стало известно, какие продукты улучшают микрофлору кишечника
#продукты
#советы
#аллергия
#диетолог
#еда
#кулинария
#фрукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Вильфанд предупредил об избытке осадков в трех округах России
Вильфанд: избыток осадков ожидается на Урале, в Сибири и Северо-Западном округе
28 февраля 2025, 08:51

Фото: iStock/WDnet

В марте ожидается избыток осадков на Урале, в Сибири и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Синоптик подчеркнул, что данная ситуация затронет и тихоокеанское побережье страны, куда входят Магаданская и Амурская области, Хабаровский и Приморский край, а также Сахалин. Дефицит осадков, по словам Вильфанда, ожидается на самом юге Якутии, Чукотке, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

Ранее россиянам рассказали, когда в Москву придет весна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Изменение климата может спровоцировать подводные оползни и цунами в Южном океане

Синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта

В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте
#весна
#страны
#дефицит
#сахалин
#погода
#осадки
#синоптики
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Изменение климата может спровоцировать подводные оползни и цунами в Южном океане
28 февраля 2025, 08:28

Фото: iStock/NicoElNino

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предупреждает о потенциальной угрозе подводных оползней в Антарктиде, которые могут стать причиной гигантских цунами в Южном океане.
Ученые, проанализировав керны морского дна, обнаружили рыхлые слои отложений, которые в прошлом уже вызывали массивные волны цунами, накрывавшие берега Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

Исследование показало, что слабые слои морского дна формировались примерно 3 и 15 миллионов лет назад, когда температура воды вокруг Антарктиды была на 3°C выше современной. В это время отмирающий фитопланктон создавал скользкий осадок, что увеличивало вероятность подводных оползней.

С учетом текущих тенденций глобального потепления и изменений в ледниковом покрове Антарктиды, ученые предсказывают возможность повторения подобных катастрофических явлений.

Читайте также:

В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте

Москвичам рассказали, когда в Москву придет весна

Синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта
#ученые
#температура
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как защититься от нападения агрессивной собаки
Президент РКФ Голубев: при нападении собаки нужно закрыть шею и голову
28 февраля 2025, 07:47

Фото: iStock/YuriyGreen

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев поделился важными рекомендациями по безопасности в случае нападения агрессивной собаки. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью он подчеркнул, что в такой ситуации не следует вступать в противоборство с животным.

«При нападении агрессивной собаки нужно максимально закрыть важные органы и лежать неподвижно. Если животное повалило вас на землю, постарайтесь закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и оставайтесь в спокойном положении», — отметил Голубев.

По информации РИА Новости, в среду в садовом товариществе Адлерского района две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи, напали на девятилетнего мальчика. Ребёнок получил множественные ранения лица и был госпитализирован в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Позже его доставили вертолетом в Краснодар. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мальчику провели операцию, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов через почтовые рассылки

«Стал занозой»: всплыли новые детали убийства Влада Листьева

В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте
#собаки
#животное
#ребёнок
#интервью
#новости
#краснодар
Следите за нашими новостями
в удобном формате