Внебрачный сын Александра Ширвиндта ответил Юрию Назарову, выдавшему его семейную тайну

Фёдор Лукьянов (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
В годовщину смерти Александра Ширвиндта его коллега, Юрий Назаров, сделал неожиданное заявление о том, что у режиссёра якобы есть внебрачный сын – известный политолог Фёдор Лукьянов.
В памятную дату, 15 марта, близкие Ширвиндта собрались около его могилы на Новодевичьем кладбище. Среди присутствующих были вдова режиссёра Наталья Белоусова и его сын Михаил, рядом с которыми скромно стоял Лукьянов.
Юрий Назаров близко дружил с Ширвиндтом, поэтому абсолютно уверенно заявил, что политолог является членом семьи актёра, которого приняла жена мэтра.
Фёдор Лукьянов, который, к слову, носит отчество Ширвиндта, давно обсуждается в творческих кругах. Мужчина очень похож на своего предполагаемого отца. Сейчас мужчине 58 лет, он добился больших успехов в карьере, став знаменитым политологом и журналистом-международником.
Издание StarHit связалось Лукьяновым, который прокомментировал откровенные высказывания Назарова.
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Юрий Назаров близко дружил с Ширвиндтом, поэтому абсолютно уверенно заявил, что политолог является членом семьи актёра, которого приняла жена мэтра.
«Два сына (у Александра Ширвиндта – ред.)! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек! Жена Александра Наташа – умная женщина. Любила мужа больше, чем себя. Признала его внебрачного ребенка, и, видно, ребята между собой давно общаются», – раскрыл 87-летний Назаров.Актёр также уверяет, что был свидетелем тайного романа, вспыхнувшего между Ширвиндтом и матерью Фёдора – актрисой Мариной Лукьяновой.
Фёдор Лукьянов, который, к слову, носит отчество Ширвиндта, давно обсуждается в творческих кругах. Мужчина очень похож на своего предполагаемого отца. Сейчас мужчине 58 лет, он добился больших успехов в карьере, став знаменитым политологом и журналистом-международником.
Издание StarHit связалось Лукьяновым, который прокомментировал откровенные высказывания Назарова.
«Юрий Назаров прекрасный артист, но не имею чести его знать. А свою частную жизнь я оставляю при себе и не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться», – сказал политолог.Читайте также:
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Анастасия Чинкова